https://ria.ru/20220131/pobeg-1770375802.html

В Хабаровском крае предотвратили побег заключенного

В Хабаровском крае предотвратили побег заключенного - РИА Новости, 31.01.2022

В Хабаровском крае предотвратили побег заключенного

Сотрудники исправительной колонии строгого режима №5 в Хабаровском крае предотвратили попытку побега осуждённого из учреждения, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T19:59

2022-01-31T19:59

2022-01-31T19:59

происшествия

хабаровский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_0:73:3067:1798_1920x0_80_0_0_2dac0fc4b63d6490b0def95df6839143.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии строгого режима №5 в Хабаровском крае предотвратили попытку побега осуждённого из учреждения, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.По информации ведомства, 31 января сотрудник исправительной колонии №5 на посту охраны заметил осужденного, пытающегося совершить побег. Часовой сделал предупредительный окрик и подал сигнал тревоги. В этот момент беглец уже успел миновать предупредительное ограждение внутренней запретной зоны и не реагировал на предупреждение, пытаясь покинуть запретную зону."После предупредительного выстрела вверх, подачи сигнала тревоги и сработки датчиков обнаружения на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдела безопасности, которые задержали правонарушителя. Осужденный состоит на учете у врача-психиатра", - говорится в сообщенииОтмечается, что по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20220131/raboty-1770312689.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, россия