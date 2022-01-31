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В Хабаровском крае предотвратили побег заключенного
В Хабаровском крае предотвратили побег заключенного - РИА Новости, 31.01.2022
В Хабаровском крае предотвратили побег заключенного
Сотрудники исправительной колонии строгого режима №5 в Хабаровском крае предотвратили попытку побега осуждённого из учреждения, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:59
2022-01-31T19:59
2022-01-31T19:59
происшествия
хабаровский край
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии строгого режима №5 в Хабаровском крае предотвратили попытку побега осуждённого из учреждения, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.По информации ведомства, 31 января сотрудник исправительной колонии №5 на посту охраны заметил осужденного, пытающегося совершить побег. Часовой сделал предупредительный окрик и подал сигнал тревоги. В этот момент беглец уже успел миновать предупредительное ограждение внутренней запретной зоны и не реагировал на предупреждение, пытаясь покинуть запретную зону."После предупредительного выстрела вверх, подачи сигнала тревоги и сработки датчиков обнаружения на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдела безопасности, которые задержали правонарушителя. Осужденный состоит на учете у врача-психиатра", - говорится в сообщенииОтмечается, что по данному факту проводится проверка.
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происшествия, хабаровский край, россия
В Хабаровском крае предотвратили побег заключенного
Сотрудники исправительной колонии №5 в Хабаровском крае предотвратили побег заключенного
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии строгого режима №5 в Хабаровском крае предотвратили попытку побега осуждённого из учреждения, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.
По информации ведомства, 31 января сотрудник исправительной колонии №5 на посту охраны заметил осужденного, пытающегося совершить побег. Часовой сделал предупредительный окрик и подал сигнал тревоги. В этот момент беглец уже успел миновать предупредительное ограждение внутренней запретной зоны и не реагировал на предупреждение, пытаясь покинуть запретную зону.
"После предупредительного выстрела вверх, подачи сигнала тревоги и сработки датчиков обнаружения на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдела безопасности, которые задержали правонарушителя. Осужденный состоит на учете у врача-психиатра", - говорится в сообщении
Отмечается, что по данному факту проводится проверка.