https://ria.ru/20220131/peskov-1770296262.html

Песков переадресовал в Госдуму вопрос об обращении депутатов по ЛНР и ДНР

Песков переадресовал в Госдуму вопрос об обращении депутатов по ЛНР и ДНР - РИА Новости, 31.01.2022

Песков переадресовал в Госдуму вопрос об обращении депутатов по ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном рассмотрении обращения депутатов о признании... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:16

2022-01-31T13:16

2022-01-31T13:16

политика

владимир путин

дмитрий песков

николай коломейцев

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном рассмотрении обращения депутатов о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР на Совете Думы 14 февраля.Ранее источник в Государственной думе сообщил РИА Новости, что решение относительно обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля,"Нет. Я не располагаю такой информацией. Это нужно обращаться в Думу", - сказал он журналистам на вопрос, может ли он подтвердить эту информацию.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Позднее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Совет Госдумы принял решение рассмотреть обращение в феврале.

https://ria.ru/20220131/priznanie-1770277567.html

https://ria.ru/20220131/donbass-1770273770.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, николай коломейцев, госдума рф, ситуация в днр и лнр