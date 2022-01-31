Песков переадресовал в Госдуму вопрос об обращении депутатов по ЛНР и ДНР
В Кремле вопрос о рассмотрении обращения депутатов по ЛНР и ДНР переадресовали в Госдуму
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном рассмотрении обращения депутатов о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР на Совете Думы 14 февраля.
Ранее источник в Государственной думе сообщил РИА Новости, что решение относительно обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля,
"Нет. Я не располагаю такой информацией. Это нужно обращаться в Думу", - сказал он журналистам на вопрос, может ли он подтвердить эту информацию.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Позднее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Совет Госдумы принял решение рассмотреть обращение в феврале.