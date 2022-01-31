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Песков переадресовал в Госдуму вопрос об обращении депутатов по ЛНР и ДНР
Песков переадресовал в Госдуму вопрос об обращении депутатов по ЛНР и ДНР - РИА Новости, 31.01.2022
Песков переадресовал в Госдуму вопрос об обращении депутатов по ЛНР и ДНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном рассмотрении обращения депутатов о признании... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:16
2022-01-31T13:16
политика
владимир путин
дмитрий песков
николай коломейцев
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном рассмотрении обращения депутатов о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР на Совете Думы 14 февраля.Ранее источник в Государственной думе сообщил РИА Новости, что решение относительно обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля,"Нет. Я не располагаю такой информацией. Это нужно обращаться в Думу", - сказал он журналистам на вопрос, может ли он подтвердить эту информацию.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Позднее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Совет Госдумы принял решение рассмотреть обращение в феврале.
https://ria.ru/20220131/priznanie-1770277567.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, николай коломейцев, госдума рф, ситуация в днр и лнр
13:16 31.01.2022
 
Песков переадресовал в Госдуму вопрос об обращении депутатов по ЛНР и ДНР

В Кремле вопрос о рассмотрении обращения депутатов по ЛНР и ДНР переадресовали в Госдуму

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном рассмотрении обращения депутатов о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР на Совете Думы 14 февраля.
Ранее источник в Государственной думе сообщил РИА Новости, что решение относительно обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля,
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 11:56
Источник: обращение о признании ЛНР и ДНР могут рассмотреть 14 февраля
"Нет. Я не располагаю такой информацией. Это нужно обращаться в Думу", - сказал он журналистам на вопрос, может ли он подтвердить эту информацию.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Позднее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Совет Госдумы принял решение рассмотреть обращение в феврале.
Стела на въезде в село Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковНиколай КоломейцевГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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