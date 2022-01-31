https://ria.ru/20220131/peregovory-1770389196.html

Белый дом подтвердил, что Лавров и Блинкен проведут переговоры 1 февраля

Белый дом подтвердил, что Лавров и Блинкен проведут переговоры 1 февраля - РИА Новости, 31.01.2022

Белый дом подтвердил, что Лавров и Блинкен проведут переговоры 1 февраля

Белый дом подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля проведет разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T22:00

2022-01-31T22:00

2022-01-31T22:10

в мире

сша

сергей лавров

энтони блинкен

россия

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля проведет разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Госсекретарь США завтра проведет разговор с главой МИД России Лавровым. Этот разговор станет следующим шагом в рамках наших дипломатических усилий и контактов (по кризису вокруг Украины – ред.)", - заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, в Вашингтоне исходят из того, что дверь для дипломатического взаимодействия с Россией всегда должна оставаться открытой.

https://ria.ru/20220131/posledstviya-1770387041.html

сша

россия

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия, вашингтон (город)