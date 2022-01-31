https://ria.ru/20220131/peregovory-1770389196.html
Белый дом подтвердил, что Лавров и Блинкен проведут переговоры 1 февраля
Белый дом подтвердил, что Лавров и Блинкен проведут переговоры 1 февраля - РИА Новости, 31.01.2022
Белый дом подтвердил, что Лавров и Блинкен проведут переговоры 1 февраля
Белый дом подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля проведет разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T22:00
2022-01-31T22:00
2022-01-31T22:10
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сергей лавров
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля проведет разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Госсекретарь США завтра проведет разговор с главой МИД России Лавровым. Этот разговор станет следующим шагом в рамках наших дипломатических усилий и контактов (по кризису вокруг Украины – ред.)", - заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, в Вашингтоне исходят из того, что дверь для дипломатического взаимодействия с Россией всегда должна оставаться открытой.
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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия, вашингтон (город)
22:00 31.01.2022 (обновлено: 22:10 31.01.2022)
Белый дом подтвердил, что Лавров и Блинкен проведут переговоры 1 февраля
Белый дом подтвердил, что Лавров и Блинкен проведут переговоры по телефону 1 февраля