https://ria.ru/20220131/peregovory-1770387529.html

Путин провел переговоры с Макроном

Путин провел переговоры с Макроном - РИА Новости, 31.01.2022

Путин провел переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T21:36

2022-01-31T21:36

2022-01-31T23:17

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франция

владимир путин

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры договорились о дальнейших контактах по телефону, а также о проработке возможности проведения личной встречи.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

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в мире, франция, владимир путин, эммануэль макрон, россия