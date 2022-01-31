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Путин провел переговоры с Макроном
Путин провел переговоры с Макроном - РИА Новости, 31.01.2022
Путин провел переговоры с Макроном
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:36
2022-01-31T23:17
в мире
франция
владимир путин
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры договорились о дальнейших контактах по телефону, а также о проработке возможности проведения личной встречи.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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в мире, франция, владимир путин, эммануэль макрон, россия
21:36 31.01.2022 (обновлено: 23:17 31.01.2022)
 
Путин провел переговоры с Макроном

Путин провел переговоры с президентом Франции Макроном по телефону

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры договорились о дальнейших контактах по телефону, а также о проработке возможности проведения личной встречи.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссия
 
 
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