https://ria.ru/20220131/peregovory-1770383599.html

Орбан перед встречей с Путиным созвонится с Макроном и Столтенбергом

Орбан перед встречей с Путиным созвонится с Макроном и Столтенбергом - РИА Новости, 31.01.2022

Орбан перед встречей с Путиным созвонится с Макроном и Столтенбергом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным проведет телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:59

2022-01-31T20:59

2022-01-31T21:00

в мире

венгрия

франция

александр новак

газпром

аэс "пакш"

петер сийярто

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным проведет телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Перед встречей господин премьер-министр (Венгрии Орбан - ред.) проведет переговоры по телефону с президентом Франции Макроном... и еще сегодня вечером состоятся его телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", - сказал Сийярто в видео, опубликованном в его аккаунте в Facebook.Рабочий визит Орбана в Россию состоится 1 февраля. Планируется, что в ходе визита Орбан обсудит АЭС "Пакш", расширение контракта с "Газпромом", сотрудничество в сфере производства вакцин и в сфере космоса. В четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с российским вице-премьером Александр Новаком, в ходе которого было сообщено, что экспорт российского газа в Венгрию в 2021 году остался на уровне 5,9 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20220131/vstrecha-1770322085.html

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в мире, венгрия, франция, александр новак, газпром, аэс "пакш", петер сийярто, россия