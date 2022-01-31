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Орбан перед встречей с Путиным созвонится с Макроном и Столтенбергом
Орбан перед встречей с Путиным созвонится с Макроном и Столтенбергом - РИА Новости, 31.01.2022
Орбан перед встречей с Путиным созвонится с Макроном и Столтенбергом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным проведет телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:59
2022-01-31T21:00
в мире
венгрия
франция
александр новак
газпром
аэс "пакш"
петер сийярто
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным проведет телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Перед встречей господин премьер-министр (Венгрии Орбан - ред.) проведет переговоры по телефону с президентом Франции Макроном... и еще сегодня вечером состоятся его телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", - сказал Сийярто в видео, опубликованном в его аккаунте в Facebook.Рабочий визит Орбана в Россию состоится 1 февраля. Планируется, что в ходе визита Орбан обсудит АЭС "Пакш", расширение контракта с "Газпромом", сотрудничество в сфере производства вакцин и в сфере космоса. В четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с российским вице-премьером Александр Новаком, в ходе которого было сообщено, что экспорт российского газа в Венгрию в 2021 году остался на уровне 5,9 миллиарда кубометров.
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в мире, венгрия, франция, александр новак, газпром, аэс "пакш", петер сийярто, россия
20:59 31.01.2022 (обновлено: 21:00 31.01.2022)
 
Орбан перед встречей с Путиным созвонится с Макроном и Столтенбергом

Премьер Венгрии Орбан перед встречей с Путиным созвонится с Макроном и Столтенбергом

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным проведет телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Перед встречей господин премьер-министр (Венгрии Орбан - ред.) проведет переговоры по телефону с президентом Франции Макроном... и еще сегодня вечером состоятся его телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", - сказал Сийярто в видео, опубликованном в его аккаунте в Facebook.
Рабочий визит Орбана в Россию состоится 1 февраля. Планируется, что в ходе визита Орбан обсудит АЭС "Пакш", расширение контракта с "Газпромом", сотрудничество в сфере производства вакцин и в сфере космоса. В четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с российским вице-премьером Александр Новаком, в ходе которого было сообщено, что экспорт российского газа в Венгрию в 2021 году остался на уровне 5,9 миллиарда кубометров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 15:10
В Кремле раскрыли повестку встречи Путина с премьером Венгрии
 
В миреВенгрияФранцияАлександр НовакГазпромАЭС "Пакш"Петер СийяртоРоссия
 
 
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