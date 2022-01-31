15:23 31.01.2022 (обновлено: 15:42 31.01.2022)
В Киеве утверждают, что готовы к переговорам с Москвой
Глава МИД Украины Кулеба утверждает, что Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Украина готова к конструктивным переговорам с РФ, но на уступки идти не будет, теперь шаг за Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что Киев не готов идти на очередные уступки РФ, "если она сначала не остановит сначала свою военную эскалацию". "Наша цель, и мы говорим об этом откровенно нашим партнерам, чтобы именно Россия пошла на уступки, сейчас именно для нее наступило время идти на уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, заявление минобороны РФ о начале отвода войск от границы воспринимается позитивно, но Киев пока не видит этого на деле. "С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе позитивный сигнал. С другой стороны сейчас точно неизвестно откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом это отведение содействует деэскалации ситуации", - отметил Кулеба.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.