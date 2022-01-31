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В Киеве утверждают, что готовы к переговорам с Москвой
В Киеве утверждают, что готовы к переговорам с Москвой - РИА Новости, 31.01.2022
В Киеве утверждают, что готовы к переговорам с Москвой
Украина готова к конструктивным переговорам с РФ, но на уступки идти не будет, теперь шаг за Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:23
2022-01-31T15:42
в мире
украина
москва
дмитрий кулеба
россия
киев
дмитрий песков
нато
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КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Украина готова к конструктивным переговорам с РФ, но на уступки идти не будет, теперь шаг за Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира. Теперь шаг за Россией", - сказал Кулеба.Он отметил, что Киев не готов идти на очередные уступки РФ, "если она сначала не остановит сначала свою военную эскалацию". "Наша цель, и мы говорим об этом откровенно нашим партнерам, чтобы именно Россия пошла на уступки, сейчас именно для нее наступило время идти на уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире", - подчеркнул Кулеба.По его словам, заявление минобороны РФ о начале отвода войск от границы воспринимается позитивно, но Киев пока не видит этого на деле. "С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе позитивный сигнал. С другой стороны сейчас точно неизвестно откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом это отведение содействует деэскалации ситуации", - отметил Кулеба.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html
https://ria.ru/20220131/vtorzhenie-1770288128.html
https://ria.ru/20220131/timoshenko-1770303894.html
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в мире, украина, москва, дмитрий кулеба, россия, киев, дмитрий песков, нато, мид украины
15:23 31.01.2022 (обновлено: 15:42 31.01.2022)
 
В Киеве утверждают, что готовы к переговорам с Москвой

Глава МИД Украины Кулеба утверждает, что Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Украина готова к конструктивным переговорам с РФ, но на уступки идти не будет, теперь шаг за Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира. Теперь шаг за Россией", - сказал Кулеба.
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Он отметил, что Киев не готов идти на очередные уступки РФ, "если она сначала не остановит сначала свою военную эскалацию". "Наша цель, и мы говорим об этом откровенно нашим партнерам, чтобы именно Россия пошла на уступки, сейчас именно для нее наступило время идти на уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, заявление минобороны РФ о начале отвода войск от границы воспринимается позитивно, но Киев пока не видит этого на деле. "С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе позитивный сигнал. С другой стороны сейчас точно неизвестно откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом это отведение содействует деэскалации ситуации", - отметил Кулеба.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреУкраинаМоскваДмитрий КулебаРоссияКиевДмитрий ПесковНАТОМИД Украины
 
 
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