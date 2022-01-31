https://ria.ru/20220131/perebroska-1770392423.html

Пентагон не получал приказа о переброске войск в Европу

Пентагон не получал приказа о переброске войск в Европу - РИА Новости, 31.01.2022

Пентагон не получал приказа о переброске войск в Европу

Приказа о начале переброски американских войск в Европу не поступало, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T22:48

2022-01-31T22:48

2022-01-31T23:29

в мире

пентагон

сша

вс сша в европе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_267cf9fc75e0246d4f70d40a62c744d7.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Приказа о начале переброски американских войск в Европу не поступало, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби."Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО — Прим. Ред.)", — сказал он на брифинге для журналистов.Такое заявление Кирби сделал на фоне недавнего сообщения Белого дома, в котором американский президент Джо Байден анонсировал переброску "в ближайшее время" в Восточную Европу и страны НАТО военнослужащих.Пресс-секретарь Минобороны объяснил, что 8,5 тысячи военных, которые получили приказ быть готовыми к отправке для усиления "восточного фланга" НАТО, представляют собой вклад США в коллективные силы быстрого реагирования.Кирби добавил, что Байден мог говорить о дополнительных американских контингентах для развертывания на основе договоренностей с отдельными странами. "У меня нет конкретных заявлений относительно того, сколько их, откуда и в какую страну или какие страны они могут отправиться", — сказал он, добавив, что в ближайшие дни Соединенные Штаты продолжат военные поставки на Украину.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты проекта неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москве нужен конкретный ответ на каждое предложение — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления диалога.

https://ria.ru/20220124/voennye-1769182712.html

https://ria.ru/20220131/oshibka-1770328352.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пентагон, сша, вс сша в европе