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Кому поднимут пенсии с февраля
Экономист напомнила, кому поднимут пенсии с февраля - РИА Новости, 31.01.2022
Кому поднимут пенсии с февраля
В текущем 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%. Однако фактическая инфляция... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T04:19
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общество
пенсия
рудн
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В текущем 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%. Однако фактическая инфляция значительно превысила прогноз, поэтому, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина, было принято проиндексировать выплаты на 8,6%.Фактическая инфляция отличается от прогноза и составила 8,4%, поэтому с первого февраля пенсионеры вновь получат увеличенные выплаты – уже на 8,6%, выше инфляции.Помимо этого, с февраля произойдет индексация регулярных выплат по инвалидности, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, ее участникам и ветеранам боевых действий. Материнский капитал тоже увеличат на 8,4% - в соответствии с фактической инфляцией.
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общество, пенсия, рудн, россия
04:19 31.01.2022
 
Экономист напомнила, кому поднимут пенсии с февраля

Экономист Сорокина сообщила, что пенсии россиян с 1 февраля проиндексируют на 8,6%

© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В текущем 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%. Однако фактическая инфляция значительно превысила прогноз, поэтому, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина, было принято проиндексировать выплаты на 8,6%.
Фактическая инфляция отличается от прогноза и составила 8,4%, поэтому с первого февраля пенсионеры вновь получат увеличенные выплаты – уже на 8,6%, выше инфляции.
"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", - пояснила экономист.
Помимо этого, с февраля произойдет индексация регулярных выплат по инвалидности, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, ее участникам и ветеранам боевых действий. Материнский капитал тоже увеличат на 8,4% - в соответствии с фактической инфляцией.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 13:03
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
 
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