https://ria.ru/20220131/pensii-1770236080.html

Кому поднимут пенсии с февраля

Экономист напомнила, кому поднимут пенсии с февраля - РИА Новости, 31.01.2022

Кому поднимут пенсии с февраля

В текущем 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%. Однако фактическая инфляция... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T04:19

2022-01-31T04:19

2022-01-31T04:19

общество

пенсия

рудн

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В текущем 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%. Однако фактическая инфляция значительно превысила прогноз, поэтому, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина, было принято проиндексировать выплаты на 8,6%.Фактическая инфляция отличается от прогноза и составила 8,4%, поэтому с первого февраля пенсионеры вновь получат увеличенные выплаты – уже на 8,6%, выше инфляции.Помимо этого, с февраля произойдет индексация регулярных выплат по инвалидности, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, ее участникам и ветеранам боевых действий. Материнский капитал тоже увеличат на 8,4% - в соответствии с фактической инфляцией.

https://ria.ru/20220128/pensii-1769965361.html

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общество, пенсия, рудн, россия