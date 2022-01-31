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В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет
В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет - РИА Новости, 31.01.2022
В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что педофилов надо полностью отрезать от интернета. Об этом она заявила в эфире RT. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:56
2022-01-31T10:43
общество
госдума рф
анна кузнецова
владимир путин
единая россия
султан хамзаев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что педофилов надо полностью отрезать от интернета. Об этом она заявила в эфире RT.Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев также предложил ввести смертную казнь для педофилов, когда этот законопроект обсуждался в нижней палате Федерального собрания.Мораторий на смертную казнь в стране действует с 1997 года, когда Россия вступила в Совет Европы.
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общество, госдума рф, анна кузнецова, владимир путин, единая россия, султан хамзаев
09:56 31.01.2022 (обновлено: 10:43 31.01.2022)
 
В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила полностью запретить педофилам доступ в интернет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что педофилов надо полностью отрезать от интернета. Об этом она заявила в эфире RT.

"Доступ к интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет", — сказала депутат.

Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.
Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев также предложил ввести смертную казнь для педофилов, когда этот законопроект обсуждался в нижней палате Федерального собрания.
Мораторий на смертную казнь в стране действует с 1997 года, когда Россия вступила в Совет Европы.
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ОбществоГосдума РФАнна КузнецоваВладимир ПутинЕдиная РоссияСултан Хамзаев
 
 
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