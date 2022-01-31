https://ria.ru/20220131/pedofily-1770258152.html
В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет
В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет - РИА Новости, 31.01.2022
В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что педофилов надо полностью отрезать от интернета. Об этом она заявила в эфире RT. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:56
2022-01-31T09:56
2022-01-31T10:43
общество
госдума рф
анна кузнецова
владимир путин
единая россия
султан хамзаев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что педофилов надо полностью отрезать от интернета. Об этом она заявила в эфире RT.Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев также предложил ввести смертную казнь для педофилов, когда этот законопроект обсуждался в нижней палате Федерального собрания.Мораторий на смертную казнь в стране действует с 1997 года, когда Россия вступила в Совет Европы.
https://ria.ru/20220128/rpts-1769907521.html
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общество, госдума рф, анна кузнецова, владимир путин, единая россия, султан хамзаев
09:56 31.01.2022 (обновлено: 10:43 31.01.2022)
В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет
Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила полностью запретить педофилам доступ в интернет