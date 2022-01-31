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Религия
https://ria.ru/20220131/patriarkh-1770370614.html
РПЦ просит заблокировать фейковое видео о патриархе и криптовалюте
РПЦ просит заблокировать фейковое видео о патриархе и криптовалюте - РИА Новости, 31.01.2022
РПЦ просит заблокировать фейковое видео о патриархе и криптовалюте
Синодальный отдел по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата направил письмо в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурсы,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:17
2022-01-31T19:17
религия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
религия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Синодальный отдел по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата направил письмо в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурсы, распространяющие фейковое видео, в котором вырванные из контекста слова патриарха Кирилла смонтированы в призыв скупать криптовалюту, сообщил РИА Новости зампред отдела Вахтанг Кипшидзе.Ранее в сети распространилось видео выступления патриарха Кирилла на парламентских встречах, в котором из контекста вырвана фраза "На экране показывают неудержимый рост курса биткойна к доллару". Далее закадровый голос оповещает, что патриарх проведет службу, на которой благословит трейдеров на их деятельность."Данная видеонарезка – совершеннейший фейк, она сделана мошенниками, которые злонамеренно используют авторитет Церкви, хотят обманывать людей, вынуждая их участвовать в очередной финансовой пирамиде. Синодальный отдел призвал к расследованию этого мошенничества и направил официальное письмо в РКН с просьбой заблокировать подобные ресурсы", - рассказал Кипшидзе.Он отметил, что выступление патриарха происходило на Рождественских парламентских встречах четыре года назад – в 2018 году, в ходе него он указывал на те риски, которые несет желание быстро обогатиться, и призывал к праведному труду, а не инвестированию в криптовалюту.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), религия
19:17 31.01.2022
 

РПЦ просит заблокировать фейковое видео о патриархе и криптовалюте

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Синодальный отдел по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата направил письмо в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурсы, распространяющие фейковое видео, в котором вырванные из контекста слова патриарха Кирилла смонтированы в призыв скупать криптовалюту, сообщил РИА Новости зампред отдела Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в сети распространилось видео выступления патриарха Кирилла на парламентских встречах, в котором из контекста вырвана фраза "На экране показывают неудержимый рост курса биткойна к доллару". Далее закадровый голос оповещает, что патриарх проведет службу, на которой благословит трейдеров на их деятельность.
"Данная видеонарезка – совершеннейший фейк, она сделана мошенниками, которые злонамеренно используют авторитет Церкви, хотят обманывать людей, вынуждая их участвовать в очередной финансовой пирамиде. Синодальный отдел призвал к расследованию этого мошенничества и направил официальное письмо в РКН с просьбой заблокировать подобные ресурсы", - рассказал Кипшидзе.
Он отметил, что выступление патриарха происходило на Рождественских парламентских встречах четыре года назад – в 2018 году, в ходе него он указывал на те риски, которые несет желание быстро обогатиться, и призывал к праведному труду, а не инвестированию в криптовалюту.
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