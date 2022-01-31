https://ria.ru/20220131/pashaev-1770273593.html
Бывший адвокат Эльман Пашаев стал жертвой мошенничества
Бывший адвокат Эльман Пашаев стал жертвой мошенничества - РИА Новости, 31.01.2022
Бывший адвокат Эльман Пашаев стал жертвой мошенничества
Бывший адвокат Михаила Ефремова, а ныне просто юрист Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что обратился с заявлением в полицию с просьбой возбудить уголовное дело... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:33
2022-01-31T11:33
2022-01-31T11:36
происшествия
александр добровинский
эльман пашаев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший адвокат Михаила Ефремова, а ныне просто юрист Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что обратился с заявлением в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве против его знакомого."Это случилось давно, три года назад, тогда я дал знакомому деньги в долг под расписку - миллион рублей и 8,6 тысячи долларов, его жена была у меня главным бухгалтером, он был честным, порядочным, мастер высшей категории по ремонту автомобилей. Он хотел открыть автосервис, на эти деньги планировал закупить оборудование", - рассказал собеседник агентства.Полгода этот человек говорил, что "отдаст со дня на день, потом пропал, с тех пор не выходил на связь", утверждает Пашаев.По его словам, он обратился в полицию "с заявлением о возбуждении дела по статье "мошенничество в особо крупном размере".Полиция уже начала проверку по данному заявлению, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Бумага, по его словам, поступила в ОВД на прошлой неделе.Пашаев ранее защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении.В итоге из-за публичных высказываний по делу Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.Свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний и впоследствии приговорены к исправительным работам.По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее свой срок отбывали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577453824.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/dolg-1764938893.html
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происшествия, александр добровинский, эльман пашаев
11:33 31.01.2022 (обновлено: 11:36 31.01.2022)
Бывший адвокат Эльман Пашаев стал жертвой мошенничества
Экс-адвокат Эльман Пашаев попросил возбудить дело против знакомого, который не вернул долг
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший адвокат Михаила Ефремова, а ныне просто юрист Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что обратился с заявлением в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве против его знакомого.
"Это случилось давно, три года назад, тогда я дал знакомому деньги в долг под расписку - миллион рублей и 8,6 тысячи долларов, его жена была у меня главным бухгалтером, он был честным, порядочным, мастер высшей категории по ремонту автомобилей. Он хотел открыть автосервис, на эти деньги планировал закупить оборудование", - рассказал собеседник агентства.
Полгода этот человек говорил, что "отдаст со дня на день, потом пропал, с тех пор не выходил на связь", утверждает Пашаев
.
По его словам, он обратился в полицию "с заявлением о возбуждении дела по статье "мошенничество в особо крупном размере".
Полиция уже начала проверку по данному заявлению, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Бумага, по его словам, поступила в ОВД на прошлой неделе.
Пашаев ранее защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении.
В итоге из-за публичных высказываний по делу Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского
лишили адвокатского статуса.
Свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний и впоследствии приговорены к исправительным работам.
По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее свой срок отбывали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.