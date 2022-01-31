https://ria.ru/20220131/otvet-1770290328.html

Атака Лондона на российский бизнес повлечет ответные меры, заявил Песков

Атака Лондона на российский бизнес повлечет ответные меры, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2022

Атака Лондона на российский бизнес повлечет ответные меры, заявил Песков

В Кремле считают заявление МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских "олигархов" тревожным сигналом, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:51

2022-01-31T12:51

2022-01-31T13:45

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Кремле считают заявление МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских "олигархов" тревожным сигналом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне глава британской дипломатии Лиз Трасс отметила, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против России, если ситуация вокруг Украины обострится. Ожидается, что законопроект по ужесточению режима ограничений представят 31 января."Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний", — сказал Песков.При этом он добавил, что подобные высказывания можно услышать крайне редко."В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес, давайте не будем забывать, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвесторов, акционеров, имеют также и крупные британские компании, и фактически кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу", — отметил Песков.По словам пресс-секретаря президента, Лондон стремится к обострению обстановки в Европе."Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию", — добавил Песков.Он отметил, что в случае принятия санкций, о которых заявляла Трасс, Кремль будет вынужден отреагировать."Атака Лондона на российский бизнес подразумевают ответные меры, они будут сформулированы исходя из собственных российских интересов в случае, если это потребуется", — заявил Песков.Газета Times ранее сообщила, что власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить поездки некоторым бизнесменам. Как пишет издание, эти меры коснутся физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для Москвы.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить антироссийские санкции.Москва отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220131/sovet-1770267570.html

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770227958.html

https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770262020.html

https://ria.ru/20220130/britaniya-1770225851.html

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в мире, украина, великобритания, форин-офис, россия, лиз трасс