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Атака Лондона на российский бизнес повлечет ответные меры, заявил Песков
Атака Лондона на российский бизнес повлечет ответные меры, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2022
Атака Лондона на российский бизнес повлечет ответные меры, заявил Песков
В Кремле считают заявление МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских "олигархов" тревожным сигналом, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:51
2022-01-31T13:45
в мире
украина
великобритания
форин-офис
россия
лиз трасс
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Кремле считают заявление МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских "олигархов" тревожным сигналом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне глава британской дипломатии Лиз Трасс отметила, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против России, если ситуация вокруг Украины обострится. Ожидается, что законопроект по ужесточению режима ограничений представят 31 января."Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний", — сказал Песков.При этом он добавил, что подобные высказывания можно услышать крайне редко."В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес, давайте не будем забывать, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвесторов, акционеров, имеют также и крупные британские компании, и фактически кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу", — отметил Песков.По словам пресс-секретаря президента, Лондон стремится к обострению обстановки в Европе."Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию", — добавил Песков.Он отметил, что в случае принятия санкций, о которых заявляла Трасс, Кремль будет вынужден отреагировать."Атака Лондона на российский бизнес подразумевают ответные меры, они будут сформулированы исходя из собственных российских интересов в случае, если это потребуется", — заявил Песков.Газета Times ранее сообщила, что власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить поездки некоторым бизнесменам. Как пишет издание, эти меры коснутся физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для Москвы.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить антироссийские санкции.Москва отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220131/sovet-1770267570.html
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в мире, украина, великобритания, форин-офис, россия, лиз трасс
12:51 31.01.2022 (обновлено: 13:45 31.01.2022)
 
Атака Лондона на российский бизнес повлечет ответные меры, заявил Песков

Песков назвал заявления МИД Британии о санкциях против российских олигархов тревожными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Кремле считают заявление МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских "олигархов" тревожным сигналом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне глава британской дипломатии Лиз Трасс отметила, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против России, если ситуация вокруг Украины обострится. Ожидается, что законопроект по ужесточению режима ограничений представят 31 января.
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"Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний", — сказал Песков.
При этом он добавил, что подобные высказывания можно услышать крайне редко.
"В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес, давайте не будем забывать, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвесторов, акционеров, имеют также и крупные британские компании, и фактически кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу", — отметил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Лондон стремится к обострению обстановки в Европе.
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"Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию", — добавил Песков.
Он отметил, что в случае принятия санкций, о которых заявляла Трасс, Кремль будет вынужден отреагировать.
"Атака Лондона на российский бизнес подразумевают ответные меры, они будут сформулированы исходя из собственных российских интересов в случае, если это потребуется", — заявил Песков.
Газета Times ранее сообщила, что власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить поездки некоторым бизнесменам. Как пишет издание, эти меры коснутся физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для Москвы.
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Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить антироссийские санкции.
Москва отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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