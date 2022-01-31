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США не вынашивают планов ослабления России, заявила постпред в ООН
США не вынашивают планов ослабления России, заявила постпред в ООН - РИА Новости, 31.01.2022
США не вынашивают планов ослабления России, заявила постпред в ООН
США не вынашивают планов ослабления России, отвергают подобные обвинения с ее стороны, заявила в понедельник постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T22:30
2022-01-31T22:30
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
россия
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ООН, 31 янв - РИА Новости. США не вынашивают планов ослабления России, отвергают подобные обвинения с ее стороны, заявила в понедельник постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд."Скажу ясно, у нас нет планов по ослаблению России, как о том заявил сегодня мой российский коллега, напротив, мы приветствуем Россию в качестве ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе Украины безответственны", - сказала представитель США, отвечая на выступление российского постпреда в организации. Она назвала действия России на границе с Украиной "провокационными". "Ваши действия скажут сами за себя, и мы призываем и надеемся, что вы сделаете верный выбор на заседании этого Совета сегодня", - отметила представитель США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, россия
22:30 31.01.2022
 
США не вынашивают планов ослабления России, заявила постпред в ООН

Постпред в ООН Томас-Гринфилд заявила, что США не вынашивают планов ослабления России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПостпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд
Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв - РИА Новости. США не вынашивают планов ослабления России, отвергают подобные обвинения с ее стороны, заявила в понедельник постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Скажу ясно, у нас нет планов по ослаблению России, как о том заявил сегодня мой российский коллега, напротив, мы приветствуем Россию в качестве ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе Украины безответственны", - сказала представитель США, отвечая на выступление российского постпреда в организации. Она назвала действия России на границе с Украиной "провокационными". "Ваши действия скажут сами за себя, и мы призываем и надеемся, что вы сделаете верный выбор на заседании этого Совета сегодня", - отметила представитель США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 21:44
Белый дом подтвердил, что разработал санкции против российской элиты
 
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