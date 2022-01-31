https://ria.ru/20220131/oslablenie-1770390977.html

США не вынашивают планов ослабления России, заявила постпред в ООН

США не вынашивают планов ослабления России, заявила постпред в ООН - РИА Новости, 31.01.2022

США не вынашивают планов ослабления России, заявила постпред в ООН

США не вынашивают планов ослабления России, отвергают подобные обвинения с ее стороны, заявила в понедельник постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T22:30

2022-01-31T22:30

2022-01-31T22:30

в мире

киев

сша

дмитрий песков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_947:290:2895:1386_1920x0_80_0_0_7b31735f7ec1fd43e74e32c015e1ec8d.jpg

ООН, 31 янв - РИА Новости. США не вынашивают планов ослабления России, отвергают подобные обвинения с ее стороны, заявила в понедельник постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд."Скажу ясно, у нас нет планов по ослаблению России, как о том заявил сегодня мой российский коллега, напротив, мы приветствуем Россию в качестве ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе Украины безответственны", - сказала представитель США, отвечая на выступление российского постпреда в организации. Она назвала действия России на границе с Украиной "провокационными". "Ваши действия скажут сами за себя, и мы призываем и надеемся, что вы сделаете верный выбор на заседании этого Совета сегодня", - отметила представитель США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220131/elita-1770388224.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, россия