https://ria.ru/20220131/oshibka-1770328352.html

США признали свою главную стратегическую ошибку

В США назвали главную стратегическую ошибку Белого дома - РИА Новости, 31.01.2022

США признали свою главную стратегическую ошибку

Наибольший ущерб авторитету США наносят обещания защитить страны, которым Вашингтон не готов помогать. К такому выводу пришел старший научный сотрудник... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:49

2022-01-31T15:49

2022-01-31T17:11

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Наибольший ущерб авторитету США наносят обещания защитить страны, которым Вашингтон не готов помогать. К такому выводу пришел старший научный сотрудник консервативного аналитического центра Claremont Institute Джереми Карл в статье для Newsweek.По словам автора, в последнее время все больше людей выступают против воинственных планов Вашингтона, в частности против помощи Украине. Карл заявил, что истерия вокруг постсоветской республики важна оборонно-промышленному лобби и некоторым политическим кругам, в то время как консервативные конгрессмены придерживаются противоположной точки зрения."Результаты проведенного недавно опроса показали, что только 15 процентов американцев хотели бы, чтобы Соединенные Штаты отправили своих солдат на Украину", — подчеркнул аналитик.Автор сравнил Украину с Афганистаном и обвинил администрацию президента Джо Байдена в вопиющей некомпетентности. По его словам, эвакуация семей дипломатов из Киева показала слабость Вашингтона и напомнила о хаотичном бегстве американцев из Афганистана.Аналитик заявил, что при прежнем президенте США Дональде Трампе в политике Штатов сохранялась двусмысленность и непредсказуемость, при Байдене же шаги Белого дома можно предугадать."Однако эта предсказуемость Америки Байдена является ее слабостью и стратегической ошибкой", — добавил Карл.По его мнению, за безопасность Украины должны отвечать европейцы, так как республика находится в Европе. При этом Карл признал, что в интересах США — нерушимость границ в Европе."Америке вовсе не нужно "быть святее папы", — добавил он, указав на несоответствие военных бюджетов стран континента стандартам НАТО и нерешительность Германии и Франции.Кроме того, автор напомнил, что у США есть двусторонние оборонные соглашения с десятками стран, и усомнился в необходимости этих соглашений."Ничто не разрушает авторитет Америки так сильно, как обещание прийти на помощь странам, которые мы на самом деле не готовы защищать, проливая кровь наших солдат и тратя средства налогоплательщиков", — продолжил он.Карл подчеркнул, что Штатам следует отказаться от пустых договоренностей и тщательнее выбирать союзников. Аналитик указал, что у США есть куда более важные проблемы — например, наплыв нелегальных мигрантов."Если мы собираемся тратить средства и проливать кровь солдат, защищая границы, давайте начнем с наших собственных", — подытожил он.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220130/bayden-1770211629.html

https://ria.ru/20220130/nato-1770200663.html

https://ria.ru/20220129/preduprezhdenie-1770116631.html

https://ria.ru/20220130/evropa-1770204466.html

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в мире, украина, сша, джо байден, нато, дональд трамп, россия