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США признали свою главную стратегическую ошибку
В США назвали главную стратегическую ошибку Белого дома - РИА Новости, 31.01.2022
США признали свою главную стратегическую ошибку
Наибольший ущерб авторитету США наносят обещания защитить страны, которым Вашингтон не готов помогать. К такому выводу пришел старший научный сотрудник... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:49
2022-01-31T17:11
в мире
украина
сша
джо байден
нато
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Наибольший ущерб авторитету США наносят обещания защитить страны, которым Вашингтон не готов помогать. К такому выводу пришел старший научный сотрудник консервативного аналитического центра Claremont Institute Джереми Карл в статье для Newsweek.По словам автора, в последнее время все больше людей выступают против воинственных планов Вашингтона, в частности против помощи Украине. Карл заявил, что истерия вокруг постсоветской республики важна оборонно-промышленному лобби и некоторым политическим кругам, в то время как консервативные конгрессмены придерживаются противоположной точки зрения."Результаты проведенного недавно опроса показали, что только 15 процентов американцев хотели бы, чтобы Соединенные Штаты отправили своих солдат на Украину", — подчеркнул аналитик.Автор сравнил Украину с Афганистаном и обвинил администрацию президента Джо Байдена в вопиющей некомпетентности. По его словам, эвакуация семей дипломатов из Киева показала слабость Вашингтона и напомнила о хаотичном бегстве американцев из Афганистана.Аналитик заявил, что при прежнем президенте США Дональде Трампе в политике Штатов сохранялась двусмысленность и непредсказуемость, при Байдене же шаги Белого дома можно предугадать."Однако эта предсказуемость Америки Байдена является ее слабостью и стратегической ошибкой", — добавил Карл.По его мнению, за безопасность Украины должны отвечать европейцы, так как республика находится в Европе. При этом Карл признал, что в интересах США — нерушимость границ в Европе."Америке вовсе не нужно "быть святее папы", — добавил он, указав на несоответствие военных бюджетов стран континента стандартам НАТО и нерешительность Германии и Франции.Кроме того, автор напомнил, что у США есть двусторонние оборонные соглашения с десятками стран, и усомнился в необходимости этих соглашений."Ничто не разрушает авторитет Америки так сильно, как обещание прийти на помощь странам, которые мы на самом деле не готовы защищать, проливая кровь наших солдат и тратя средства налогоплательщиков", — продолжил он.Карл подчеркнул, что Штатам следует отказаться от пустых договоренностей и тщательнее выбирать союзников. Аналитик указал, что у США есть куда более важные проблемы — например, наплыв нелегальных мигрантов."Если мы собираемся тратить средства и проливать кровь солдат, защищая границы, давайте начнем с наших собственных", — подытожил он.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220130/bayden-1770211629.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато, дональд трамп, россия
15:49 31.01.2022 (обновлено: 17:11 31.01.2022)
 
В США назвали главную стратегическую ошибку Белого дома

Аналитик Newsweek Карл назвал пустые обещания помощи главной стратегической ошибкой США

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США
Танки M1A1 Abrams армии США
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Наибольший ущерб авторитету США наносят обещания защитить страны, которым Вашингтон не готов помогать. К такому выводу пришел старший научный сотрудник консервативного аналитического центра Claremont Institute Джереми Карл в статье для Newsweek.
По словам автора, в последнее время все больше людей выступают против воинственных планов Вашингтона, в частности против помощи Украине. Карл заявил, что истерия вокруг постсоветской республики важна оборонно-промышленному лобби и некоторым политическим кругам, в то время как консервативные конгрессмены придерживаются противоположной точки зрения.
"Результаты проведенного недавно опроса показали, что только 15 процентов американцев хотели бы, чтобы Соединенные Штаты отправили своих солдат на Украину", — подчеркнул аналитик.
Автор сравнил Украину с Афганистаном и обвинил администрацию президента Джо Байдена в вопиющей некомпетентности. По его словам, эвакуация семей дипломатов из Киева показала слабость Вашингтона и напомнила о хаотичном бегстве американцев из Афганистана.
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Аналитик заявил, что при прежнем президенте США Дональде Трампе в политике Штатов сохранялась двусмысленность и непредсказуемость, при Байдене же шаги Белого дома можно предугадать.
"Однако эта предсказуемость Америки Байдена является ее слабостью и стратегической ошибкой", — добавил Карл.
По его мнению, за безопасность Украины должны отвечать европейцы, так как республика находится в Европе. При этом Карл признал, что в интересах США — нерушимость границ в Европе.
"Америке вовсе не нужно "быть святее папы", — добавил он, указав на несоответствие военных бюджетов стран континента стандартам НАТО и нерешительность Германии и Франции.
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Кроме того, автор напомнил, что у США есть двусторонние оборонные соглашения с десятками стран, и усомнился в необходимости этих соглашений.
"Ничто не разрушает авторитет Америки так сильно, как обещание прийти на помощь странам, которые мы на самом деле не готовы защищать, проливая кровь наших солдат и тратя средства налогоплательщиков", — продолжил он.
Карл подчеркнул, что Штатам следует отказаться от пустых договоренностей и тщательнее выбирать союзников. Аналитик указал, что у США есть куда более важные проблемы — например, наплыв нелегальных мигрантов.
"Если мы собираемся тратить средства и проливать кровь солдат, защищая границы, давайте начнем с наших собственных", — подытожил он.
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Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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