США признали свою главную стратегическую ошибку

15:49 31.01.2022 (обновлено: 17:11 31.01.2022)
В США назвали главную стратегическую ошибку Белого дома
Аналитик Newsweek Карл назвал пустые обещания помощи главной стратегической ошибкой США
Танки M1A1 Abrams армии США
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Наибольший ущерб авторитету США наносят обещания защитить страны, которым Вашингтон не готов помогать. К такому выводу пришел старший научный сотрудник консервативного аналитического центра Claremont Institute Джереми Карл в статье для Newsweek.
По словам автора, в последнее время все больше людей выступают против воинственных планов Вашингтона, в частности против помощи Украине. Карл заявил, что истерия вокруг постсоветской республики важна оборонно-промышленному лобби и некоторым политическим кругам, в то время как консервативные конгрессмены придерживаются противоположной точки зрения.
"Результаты проведенного недавно опроса показали, что только 15 процентов американцев хотели бы, чтобы Соединенные Штаты отправили своих солдат на Украину", — подчеркнул аналитик.
Автор сравнил Украину с Афганистаном и обвинил администрацию президента Джо Байдена в вопиющей некомпетентности. По его словам, эвакуация семей дипломатов из Киева показала слабость Вашингтона и напомнила о хаотичном бегстве американцев из Афганистана.
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Аналитик заявил, что при прежнем президенте США Дональде Трампе в политике Штатов сохранялась двусмысленность и непредсказуемость, при Байдене же шаги Белого дома можно предугадать.
"Однако эта предсказуемость Америки Байдена является ее слабостью и стратегической ошибкой", — добавил Карл.
По его мнению, за безопасность Украины должны отвечать европейцы, так как республика находится в Европе. При этом Карл признал, что в интересах США — нерушимость границ в Европе.
Кроме того, автор напомнил, что у США есть двусторонние оборонные соглашения с десятками стран, и усомнился в необходимости этих соглашений.
"Ничто не разрушает авторитет Америки так сильно, как обещание прийти на помощь странам, которые мы на самом деле не готовы защищать, проливая кровь наших солдат и тратя средства налогоплательщиков", — продолжил он.
Карл подчеркнул, что Штатам следует отказаться от пустых договоренностей и тщательнее выбирать союзников. Аналитик указал, что у США есть куда более важные проблемы — например, наплыв нелегальных мигрантов.
"Если мы собираемся тратить средства и проливать кровь солдат, защищая границы, давайте начнем с наших собственных", — подытожил он.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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