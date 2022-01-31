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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.01.2022
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T03:34
2022-01-31T03:34
2022-01-31T03:35
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 13.00 31 января."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22.00 1 февраля.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
03:34 31.01.2022 (обновлено: 03:35 31.01.2022)
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы