https://ria.ru/20220131/oon-1770359173.html

Россия попросила Совбез ООН проголосовать по вопросу заседания по Украине

Россия попросила Совбез ООН проголосовать по вопросу заседания по Украине - РИА Новости, 31.01.2022

Россия попросила Совбез ООН проголосовать по вопросу заседания по Украине

Россия запросила проведение процедурного голосования в Совбезе ООН на предмет того, проводить ли инициированное США заседание СБ по Украине, передает... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:09

2022-01-31T18:09

2022-01-31T19:04

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ООН, 31 янв – РИА Новости. Россия запросила проведение процедурного голосования в Совбезе ООН на предмет того, проводить ли инициированное США заседание СБ по Украине, передает корреспондент РИА Новости."Мы просим провести процедурное голосование", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.США на прошлой неделе запросили проведение 31 января заседания Совбеза по ситуации вокруг Украины. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу назвал созыв заседания СБ ООН по Украине намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения". Дипломат выразил надежду, что коллеги по СБ ООН не поддержат "этот PR-трюк".Если член СБ ООН выступает против проведения того или иного заседания Совбеза, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае для проведения заседания необходимо, чтобы минимум 9 членов Совбеза из 15 высказались в его пользу. В Совет безопасности входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, а также Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия, Кения, Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон. Даже если заседание СБ ООН состоится, итогового заявления ожидать не следует, так как консенсуса по заявленной теме не будет.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.

https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html

https://ria.ru/20220130/bezopasnost-1770181721.html

https://ria.ru/20220128/sovbez-1769890546.html

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совет безопасности оон, в мире, оон, ситуация в днр и лнр, россия