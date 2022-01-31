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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/omikron-1770294877.html
В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 31.01.2022
В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Курской области, заболели шесть человек, сообщил в понедельник губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:10
2022-01-31T13:18
распространение коронавируса
курская область
коронавирус covid-19
здоровье - общество
роман старовойт
коронавирусы
россия
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Курской области, заболели шесть человек, сообщил в понедельник губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня впервые штамм "омикрон" лабораторно подтвердился у шести курян. Это значит, что новый штамм постепенно вытесняет "дельту", - говорится в сообщении губернатора.За минувшие сутки в Курской области подтверждено 503 случая COVID-19. Как пояснил РИА Новости представитель обладминистрации, такого числа заболевших за сутки в регионе никогда не было.По данным на 31 января, в Курской области зарегистрировано 86 962 случая заболевания коронавирусом. В стационарах с COVID-19 и пневмониями сейчас находятся 1199 человек, из них на ИВЛ – 59. С начала пандемии в регионе скончались 2183 пациента с COVID-19.
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курская область, коронавирус covid-19, здоровье - общество, роман старовойт, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:10 31.01.2022 (обновлено: 13:18 31.01.2022)
 
В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Курской области выявили первые шесть случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Курской области, заболели шесть человек, сообщил в понедельник губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Сегодня впервые штамм "омикрон" лабораторно подтвердился у шести курян. Это значит, что новый штамм постепенно вытесняет "дельту", - говорится в сообщении губернатора.
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В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за COVID-19
За минувшие сутки в Курской области подтверждено 503 случая COVID-19. Как пояснил РИА Новости представитель обладминистрации, такого числа заболевших за сутки в регионе никогда не было.
По данным на 31 января, в Курской области зарегистрировано 86 962 случая заболевания коронавирусом. В стационарах с COVID-19 и пневмониями сейчас находятся 1199 человек, из них на ИВЛ – 59. С начала пандемии в регионе скончались 2183 пациента с COVID-19.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаКурская областьКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоман СтаровойтКоронавирусыРоссияКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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