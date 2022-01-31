https://ria.ru/20220131/omikron-1770294877.html
В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 31.01.2022
В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Курской области, заболели шесть человек, сообщил в понедельник губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:10
2022-01-31T13:10
2022-01-31T13:18
распространение коронавируса
курская область
коронавирус covid-19
здоровье - общество
роман старовойт
коронавирусы
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924572_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11a260c249f6bbe7c6e413df5e0dc3ae.jpg
ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Курской области, заболели шесть человек, сообщил в понедельник губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня впервые штамм "омикрон" лабораторно подтвердился у шести курян. Это значит, что новый штамм постепенно вытесняет "дельту", - говорится в сообщении губернатора.За минувшие сутки в Курской области подтверждено 503 случая COVID-19. Как пояснил РИА Новости представитель обладминистрации, такого числа заболевших за сутки в регионе никогда не было.По данным на 31 января, в Курской области зарегистрировано 86 962 случая заболевания коронавирусом. В стационарах с COVID-19 и пневмониями сейчас находятся 1199 человек, из них на ИВЛ – 59. С начала пандемии в регионе скончались 2183 пациента с COVID-19.
https://ria.ru/20220131/lokdaun-1770289343.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924572_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_3cf851c16b1548923780a9164a68b13b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, коронавирус covid-19, здоровье - общество, роман старовойт, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:10 31.01.2022 (обновлено: 13:18 31.01.2022)
В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Курской области выявили первые шесть случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса