https://ria.ru/20220131/omikron-1770294877.html

В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 31.01.2022

В Курской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Курской области, заболели шесть человек, сообщил в понедельник губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:10

2022-01-31T13:10

2022-01-31T13:18

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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Курской области, заболели шесть человек, сообщил в понедельник губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня впервые штамм "омикрон" лабораторно подтвердился у шести курян. Это значит, что новый штамм постепенно вытесняет "дельту", - говорится в сообщении губернатора.За минувшие сутки в Курской области подтверждено 503 случая COVID-19. Как пояснил РИА Новости представитель обладминистрации, такого числа заболевших за сутки в регионе никогда не было.По данным на 31 января, в Курской области зарегистрировано 86 962 случая заболевания коронавирусом. В стационарах с COVID-19 и пневмониями сейчас находятся 1199 человек, из них на ИВЛ – 59. С начала пандемии в регионе скончались 2183 пациента с COVID-19.

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