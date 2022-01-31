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Запад открыт к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей, заявил Байден
Запад открыт к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей, заявил Байден - РИА Новости, 31.01.2022
Запад открыт к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей, заявил Байден
США и их союзники открыты к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей в сфере безопасности, если та готова ответить взаимностью, заявил американский лидер Джо... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:01
2022-01-31T19:17
в мире
украина
сша
европа
джо байден
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США и их союзники открыты к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей в сфере безопасности, если та готова ответить взаимностью, заявил американский лидер Джо Байден."Если Россия искренна по поводу готовности решать наши взаимные обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие", - сказано в заявлении президента в связи с обсуждением в СБ ООН ситуации вокруг Украины."Если вместо этого Россия предпочтет отвернуться от дипломатии и атаковать Украину, Россия будет нести ответственность и столкнется с быстрыми и тяжелыми последствиями", - сообщил Байден, добавив, что западные страны готовятся к любому сценарию.Открытое заседание ООН, созванное по инициативе США, он назвал "критически важным шагом" к тому, чтобы мировое сообщество заговорило единым голосом, "отвергнув применение сил, призывая к деэскалации, поддерживая дипломатию в качестве оптимального пути вперед".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
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в мире, украина, сша, европа, джо байден, нато, россия
19:01 31.01.2022 (обновлено: 19:17 31.01.2022)
 
Запад открыт к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей, заявил Байден

Президент США Байден: Запад открыт к продолжению диалога с Россией по безопасности

© REUTERS / Leah Millis Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США и их союзники открыты к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей в сфере безопасности, если та готова ответить взаимностью, заявил американский лидер Джо Байден.
"Если Россия искренна по поводу готовности решать наши взаимные обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие", - сказано в заявлении президента в связи с обсуждением в СБ ООН ситуации вокруг Украины.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 31 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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"Если вместо этого Россия предпочтет отвернуться от дипломатии и атаковать Украину, Россия будет нести ответственность и столкнется с быстрыми и тяжелыми последствиями", - сообщил Байден, добавив, что западные страны готовятся к любому сценарию.
Открытое заседание ООН, созванное по инициативе США, он назвал "критически важным шагом" к тому, чтобы мировое сообщество заговорило единым голосом, "отвергнув применение сил, призывая к деэскалации, поддерживая дипломатию в качестве оптимального пути вперед".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
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