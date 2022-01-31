https://ria.ru/20220131/nyu-york-1770240756.html

СМИ: Мисс США-2019 нашли мертвой в Нью-Йорке

СМИ: Мисс США-2019 нашли мертвой в Нью-Йорке - РИА Новости, 31.01.2022

СМИ: Мисс США-2019 нашли мертвой в Нью-Йорке

Мисс США 2019 года Чесли Крист найдена мертвой в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T04:54

2022-01-31T04:54

2022-01-31T05:14

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Мисс США 2019 года Чесли Крист найдена мертвой в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в полиции.Тело 30-летней победительницы конкурса обнаружили утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба. Крист жила на девятом этаже здания, но последний раз ее видели на 29-м этаже.Как пишет издание, перед смертью Крист оставила записку, где указала, что хочет оставить все своей матери.Незадолго до гибели Крист опубликовала пост в Instagram, где разместила свою фотографию с подписью: "Пусть этот день принесет вам покой".

сша

нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город)