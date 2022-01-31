https://ria.ru/20220131/nebo-1770292468.html

В Краcноярске продлили режим "черного неба"

В Краcноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 31.01.2022

В Краcноярске продлили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий по рассеиванию вредных примесей в воздухе продлен до 3 февраля в Красноярске, Минусинске и Назарово, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:02

2022-01-31T13:02

2022-01-31T13:02

общество

назарово

красноярск

минусинск

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий по рассеиванию вредных примесей в воздухе продлен до 3 февраля в Красноярске, Минусинске и Назарово, сообщается на сайте Среднесибирского управления УГМС.Аналогичный режим на тот же период сохраняется и для городов Минусинска и Назарово. Такой режим в этих городах действует с 27 января.Как сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Telegram, за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки в этих трех городах усилен ежедневный мониторинг. По данным на 31 января, превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам размером до 2,5 микрона превышено в Красноярске от 1,3 раза, в Назарово и Минусинске - до 1,8 раза.Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

https://ria.ru/20210922/tyumgu-1751168536.html

назарово

красноярск

минусинск

красноярский край

россия

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общество, назарово, красноярск, минусинск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия