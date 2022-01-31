В Краcноярске продлили режим "черного неба"
В Краcноярске, Минусинске и Назарово продлили режим "черного неба" до 3 февраля
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий
Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий
НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий по рассеиванию вредных примесей в воздухе продлен до 3 февраля в Красноярске, Минусинске и Назарово, сообщается на сайте Среднесибирского управления УГМС.
"С 19.00 31 января 2022 года до 19.00 3 февраля 2022 года на территории Красноярска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Аналогичный режим на тот же период сохраняется и для городов Минусинска и Назарово. Такой режим в этих городах действует с 27 января.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Telegram, за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки в этих трех городах усилен ежедневный мониторинг. По данным на 31 января, превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам размером до 2,5 микрона превышено в Красноярске от 1,3 раза, в Назарово и Минусинске - до 1,8 раза.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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