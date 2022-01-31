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В Краcноярске продлили режим "черного неба"
В Краcноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 31.01.2022
В Краcноярске продлили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий по рассеиванию вредных примесей в воздухе продлен до 3 февраля в Красноярске, Минусинске и Назарово, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:02
2022-01-31T13:02
общество
назарово
красноярск
минусинск
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий по рассеиванию вредных примесей в воздухе продлен до 3 февраля в Красноярске, Минусинске и Назарово, сообщается на сайте Среднесибирского управления УГМС.Аналогичный режим на тот же период сохраняется и для городов Минусинска и Назарово. Такой режим в этих городах действует с 27 января.Как сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Telegram, за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки в этих трех городах усилен ежедневный мониторинг. По данным на 31 января, превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам размером до 2,5 микрона превышено в Красноярске от 1,3 раза, в Назарово и Минусинске - до 1,8 раза.Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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назарово
красноярск
минусинск
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общество, назарово, красноярск, минусинск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
13:02 31.01.2022
 
В Краcноярске продлили режим "черного неба"

В Краcноярске, Минусинске и Назарово продлили режим "черного неба" до 3 февраля

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий
Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий по рассеиванию вредных примесей в воздухе продлен до 3 февраля в Красноярске, Минусинске и Назарово, сообщается на сайте Среднесибирского управления УГМС.
"С 19.00 31 января 2022 года до 19.00 3 февраля 2022 года на территории Красноярска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Аналогичный режим на тот же период сохраняется и для городов Минусинска и Назарово. Такой режим в этих городах действует с 27 января.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Telegram, за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки в этих трех городах усилен ежедневный мониторинг. По данным на 31 января, превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам размером до 2,5 микрона превышено в Красноярске от 1,3 раза, в Назарово и Минусинске - до 1,8 раза.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Трубы завода - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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ОбществоНазаровоКрасноярскМинусинскКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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