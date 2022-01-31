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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220131/natsproekty-1770248336.html
Амурская область получит в 2022 году 18 миллиардов рублей на нацпроекты
Амурская область получит в 2022 году 18 миллиардов рублей на нацпроекты - РИА Новости, 31.01.2022
Амурская область получит в 2022 году 18 миллиардов рублей на нацпроекты
Амурская область в 2022 году получит на реализацию нацпроектов 18 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:23
2022-01-31T08:23
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв – РИА Новости. Амурская область в 2022 году получит на реализацию нацпроектов 18 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В рамках нацпроектов область имеет возможность вывести приоритетные, важные для людей направления — здравоохранение, образование, сферу ЖКХ, — на качественно новый уровень и притом в короткие сроки. Наша задача — выполнить взятые на себя обязательства качественно и в срок. На реализацию нацпроектов в 2022 году Амурская область получит 18 миллиардов рублей — больше, чем в прошлом году", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Как отмечают власти, в области началась реализация двух новых региональных проектов в рамках национальных проектов: "Образование" - направлен на развитие системы поддержки молодежи и "Здравоохранение" - касается модернизации первичного звена здравоохранения РФ.В 2021 году в Амурской области велась работа по 10 национальным проектам, власти отмечают, что "хорошие результаты достигнуты по семи из них". Всего на реализацию нацпроектов в прошлом году Приамурье получило 14,9 миллиарда рублей.По нацпроекту "Здравоохранение" два первичных сосудистых отделения были доукомплектованы новым оборудованием, открылись три центра онкологической помощи, в 2022 году по нацпроекту современное оборудование получат ещё четыре сосудистых отделения и один региональный сосудистый центр, новые автомобили появятся в 11 поликлиниках. Также планируется строительство новой поликлиники и трёх фельдшерско-акушерских пунктов.По нацпроекту "Демография" в 2021 году в Амурской области были построены три спортивных площадки, оснащено современным оборудованием 7 спортивных школ, в 2022 году планируется открыть в регионе два новых детских сада и построить еще три спортплощадки.Благодаря нацпроекту "Образование" в области завершено строительство новой школы, открыто 29 "Точек роста", "Доброшкола", Центр непрерывной переподготовки педагогов и IT-куб.
https://ria.ru/20220113/dorogi-1767592675.html
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор), россия
08:23 31.01.2022
 
Амурская область получит в 2022 году 18 миллиардов рублей на нацпроекты

Амурская область на реализацию нацпроектов получит в 2022 году 18 миллиардов рублей

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкГорода России. Благовещенск
Города России. Благовещенск - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв – РИА Новости. Амурская область в 2022 году получит на реализацию нацпроектов 18 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В рамках нацпроектов область имеет возможность вывести приоритетные, важные для людей направления — здравоохранение, образование, сферу ЖКХ, — на качественно новый уровень и притом в короткие сроки. Наша задача — выполнить взятые на себя обязательства качественно и в срок. На реализацию нацпроектов в 2022 году Амурская область получит 18 миллиардов рублей — больше, чем в прошлом году", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Как отмечают власти, в области началась реализация двух новых региональных проектов в рамках национальных проектов: "Образование" - направлен на развитие системы поддержки молодежи и "Здравоохранение" - касается модернизации первичного звена здравоохранения РФ.
"В 2022 году область участвует в реализации 45 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. Кроме двух региональных проектов, новым для региона стал нацпроект "Производительность труда". Он направлен на повышение темпов производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год", - рассказала начальник управления проектной деятельности области Виола Яненко, ее также цитирует правительство Амурской области.
В 2021 году в Амурской области велась работа по 10 национальным проектам, власти отмечают, что "хорошие результаты достигнуты по семи из них". Всего на реализацию нацпроектов в прошлом году Приамурье получило 14,9 миллиарда рублей.
По нацпроекту "Здравоохранение" два первичных сосудистых отделения были доукомплектованы новым оборудованием, открылись три центра онкологической помощи, в 2022 году по нацпроекту современное оборудование получат ещё четыре сосудистых отделения и один региональный сосудистый центр, новые автомобили появятся в 11 поликлиниках. Также планируется строительство новой поликлиники и трёх фельдшерско-акушерских пунктов.
По нацпроекту "Демография" в 2021 году в Амурской области были построены три спортивных площадки, оснащено современным оборудованием 7 спортивных школ, в 2022 году планируется открыть в регионе два новых детских сада и построить еще три спортплощадки.
Благодаря нацпроекту "Образование" в области завершено строительство новой школы, открыто 29 "Точек роста", "Доброшкола", Центр непрерывной переподготовки педагогов и IT-куб.
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Амурская областьОбществоАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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