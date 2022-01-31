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Президент Эстонии заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО
Президент Эстонии заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО - РИА Новости, 31.01.2022
Президент Эстонии заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО
Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, сообщила в понедельник... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:46
2022-01-31T20:46
в мире
дмитрий песков
f-35
нато
f-16
балтийское море
восточная европа
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, сообщила в понедельник канцелярия главы государства.В понедельник Карис встретился с прибывшим с визитом в Таллин министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Стороны обсудили ситуацию с европейской безопасностью, активность России на границах Украины и военные учения, которые вскоре начнутся в Белоруссии."Напряженная ситуация с безопасностью в Европе требует усиления сдерживания восточного крыла НАТО. Это также означает увеличение присутствия союзников в балтийско-польском регионе", - цитирует Кариса его канцелярия.Президент также отметил, что присутствие российских войск, прибывших на учения в Белоруссию, является крупнейшим со времен холодной войны. "Это угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Украина имеет мощную политическую поддержку и помощь со стороны Эстонии", - подчеркнул Карис.НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, в частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, и рассматривает вопрос направления самолетов в Болгарию. Франция выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770371219.html
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балтийское море
восточная европа
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в мире, дмитрий песков, f-35, нато, f-16, балтийское море, восточная европа, россия
20:46 31.01.2022
 
Президент Эстонии заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО

Президент Эстонии Карис заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО

© AP Photo / Raul Mee Президент Эстонии Алар Карис
 Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Raul Mee
Президент Эстонии Алар Карис
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, сообщила в понедельник канцелярия главы государства.
В понедельник Карис встретился с прибывшим с визитом в Таллин министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Стороны обсудили ситуацию с европейской безопасностью, активность России на границах Украины и военные учения, которые вскоре начнутся в Белоруссии.
"Напряженная ситуация с безопасностью в Европе требует усиления сдерживания восточного крыла НАТО. Это также означает увеличение присутствия союзников в балтийско-польском регионе", - цитирует Кариса его канцелярия.
Президент также отметил, что присутствие российских войск, прибывших на учения в Белоруссию, является крупнейшим со времен холодной войны. "Это угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Украина имеет мощную политическую поддержку и помощь со стороны Эстонии", - подчеркнул Карис.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 19:24
Генсек НАТО оценил боеспособность армии Украины
НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, в частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, и рассматривает вопрос направления самолетов в Болгарию. Франция выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 18:48
Лондон хочет знать планы Москвы по Украине, заявил зампостпреда Британии
 
В миреДмитрий ПесковF-35НАТОF-16Балтийское мореВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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