Президент Эстонии заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО
Президент Эстонии Карис заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО
© AP Photo / Raul Mee Президент Эстонии Алар Карис
© AP Photo / Raul Mee
Президент Эстонии Алар Карис
ХЕЛЬСИНКИ, 31 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости усиления восточного крыла НАТО на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, сообщила в понедельник канцелярия главы государства.
В понедельник Карис встретился с прибывшим с визитом в Таллин министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Стороны обсудили ситуацию с европейской безопасностью, активность России на границах Украины и военные учения, которые вскоре начнутся в Белоруссии.
Президент также отметил, что присутствие российских войск, прибывших на учения в Белоруссию, является крупнейшим со времен холодной войны. "Это угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Украина имеет мощную политическую поддержку и помощь со стороны Эстонии", - подчеркнул Карис.
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НАТО на прошлой неделе сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, в частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, и рассматривает вопрос направления самолетов в Болгарию. Франция выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.