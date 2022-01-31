https://ria.ru/20220131/nato-1770334950.html

Глава МИД Франции обсудит возможность миссии НАТО в Румынии

Глава МИД Франции обсудит возможность миссии НАТО в Румынии - РИА Новости, 31.01.2022

Глава МИД Франции обсудит возможность миссии НАТО в Румынии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит вопрос возможного развертывания миссии НАТО в Румынии в ходе поездки в Бухарест 2-3 февраля, сообщил представитель... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:25

2022-01-31T16:25

2022-01-31T16:39

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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит вопрос возможного развертывания миссии НАТО в Румынии в ходе поездки в Бухарест 2-3 февраля, сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства."Президент Республики заявлял о нашей готовности внести свой вклад в новые меры безопасности в рамках НАТО в Румынии, что мы определим коллективно с нашими союзниками и что является предметом консультаций в Североатлантическом альянсе и с румынскими властями... Жан-Ив Ле Дриан будет иметь возможность обсудить этот вопрос во время своей поездки в Бухарест 2 и 3 февраля", - заявил представитель МИД на брифинге в понедельник.В четверг эксперты из минобороны Франции прибыли в Румынию для изучения параметров возможного развертывания там миссии в рамках НАТО. Министр обороны Флоранс Парли заявляла, что Франция может разместить в Румынии, которая граничит с Украиной, несколько сотен своих военных, если НАТО примет соответствующее решение.НАТО 24 января сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, в частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, и рассматривает вопрос направления самолетов в Болгарию. Франция выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770131460.html

https://ria.ru/20220127/slovakiya-1769830528.html

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в мире, румыния, франция, мид франции‎, нато, жан-ив ле дриан