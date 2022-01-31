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Итальянцы потребовали реформировать устаревшую НАТО
В Италии призвали к перезагрузке НАТО ради отношений с Россией - РИА Новости, 31.01.2022
Итальянцы потребовали реформировать устаревшую НАТО
Один из способов наладить отношения Запада с Россией — реформировать Североатлантический альянс, пишет итальянская газета Corriere Della Sera. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:06
2022-01-31T15:44
италия
нато
билл клинтон
збигнев бжезинский
восточная европа
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Один из способов наладить отношения Запада с Россией — реформировать Североатлантический альянс, пишет итальянская газета Corriere Della Sera.Авторы статьи сосредоточились на развитии затянувшегося конфликта вокруг расширения НАТО на восток после развала Советского Союза. По мнению Франческо Баттистини и Милены Габанелли, нынешняя вовлеченность как России, так и США в украинский кризис была предопределена еще при обретении Украиной независимости."Збигнев Бжезинский, советник Белого дома по безопасности во времена Картера, оказался пророком, когда предупредил, что рождение Украины окажется "одним из трех великих поворотных моментов 1900-х годов, после падения Австро-Венгерской империи и железного занавеса". Напряженность этих недель в отношениях между Россией и Западом проистекает из тех далеких событий", — уверены они.Журналисты определили роль Украины как "буферной зоны между двумя сверхдержавами" и отметили, что Вашингтон нарушил соответствующее соглашение с Москвой натовской политикой "открытых дверей"."В 1993 году, после рождения Европейского союза и первых запросов на членство от стран Восточной Европы, Соединенные Штаты придумали "Партнерство ради мира" — программу по обходу российского вето и сближению с НАТО не только стран бывшего Варшавского договора, но и частей старого СССР, таких как Эстония, Латвия и Литва. Более того, американский президент Билл Клинтон попросил всех европейцев "выбрать сторону", все переговоры о членстве в ЕС, начиная с того момента, должны также подтверждаться существенной приверженностью принципам НАТО. Это правило не закреплено, но становится практикой", — объяснили авторы материала.На фоне обострения украинского кризиса решение некоторых стран воздержаться от поставок оружия также сигнализирует о необходимости пересмотра функций и задач НАТО."Отказ Германии (поставлять оружие немецкого производства. — Прим. ред.) — первый за 70 лет, и он пошатнул фронт НАТО. Франция и Италия точно так же не хотят ввязываться в кризис, когда на карту поставлена энергетическая безопасность Европы и важные торговые отношения с Россией: 25 миллиардов евро годового оборота для Германии, девять — для Италии", — подсчитали журналисты.По мнению Баттистини и Габанелли, конкурентные отношения с Россией пойдут Западу на пользу больше, чем устойчивая демонизация страны, способной стать ценным партнером."Этот кризис демонстрирует заинтересованность Америки в достижении российской границы, а Путина — в сохранении своего политического влияния. Но он также показывает, что НАТО — альянс, который нуждается в переопределении своей природы и целей, поскольку холодная война закончилась и на другой стороне теперь не враг, а конкурент", — подытожили они.В конце прошлого года Москва представила США и НАТО проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. По информации МИД, западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770316815.html
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италия, нато, билл клинтон, збигнев бжезинский, восточная европа, россия
15:06 31.01.2022 (обновлено: 15:44 31.01.2022)
 
В Италии призвали к перезагрузке НАТО ради отношений с Россией

Corriere Della Sera назвала НАТО устаревшим форматом, воспринимающим Россию как врага

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Один из способов наладить отношения Запада с Россией — реформировать Североатлантический альянс, пишет итальянская газета Corriere Della Sera.
Авторы статьи сосредоточились на развитии затянувшегося конфликта вокруг расширения НАТО на восток после развала Советского Союза. По мнению Франческо Баттистини и Милены Габанелли, нынешняя вовлеченность как России, так и США в украинский кризис была предопределена еще при обретении Украиной независимости.
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"Збигнев Бжезинский, советник Белого дома по безопасности во времена Картера, оказался пророком, когда предупредил, что рождение Украины окажется "одним из трех великих поворотных моментов 1900-х годов, после падения Австро-Венгерской империи и железного занавеса". Напряженность этих недель в отношениях между Россией и Западом проистекает из тех далеких событий", — уверены они.
Журналисты определили роль Украины как "буферной зоны между двумя сверхдержавами" и отметили, что Вашингтон нарушил соответствующее соглашение с Москвой натовской политикой "открытых дверей".
"В 1993 году, после рождения Европейского союза и первых запросов на членство от стран Восточной Европы, Соединенные Штаты придумали "Партнерство ради мира" — программу по обходу российского вето и сближению с НАТО не только стран бывшего Варшавского договора, но и частей старого СССР, таких как Эстония, Латвия и Литва. Более того, американский президент Билл Клинтон попросил всех европейцев "выбрать сторону", все переговоры о членстве в ЕС, начиная с того момента, должны также подтверждаться существенной приверженностью принципам НАТО. Это правило не закреплено, но становится практикой", — объяснили авторы материала.
На фоне обострения украинского кризиса решение некоторых стран воздержаться от поставок оружия также сигнализирует о необходимости пересмотра функций и задач НАТО.
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"Отказ Германии (поставлять оружие немецкого производства. — Прим. ред.) — первый за 70 лет, и он пошатнул фронт НАТО. Франция и Италия точно так же не хотят ввязываться в кризис, когда на карту поставлена энергетическая безопасность Европы и важные торговые отношения с Россией: 25 миллиардов евро годового оборота для Германии, девять — для Италии", — подсчитали журналисты.
По мнению Баттистини и Габанелли, конкурентные отношения с Россией пойдут Западу на пользу больше, чем устойчивая демонизация страны, способной стать ценным партнером.
"Этот кризис демонстрирует заинтересованность Америки в достижении российской границы, а Путина — в сохранении своего политического влияния. Но он также показывает, что НАТО — альянс, который нуждается в переопределении своей природы и целей, поскольку холодная война закончилась и на другой стороне теперь не враг, а конкурент", — подытожили они.
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В конце прошлого года Москва представила США и НАТО проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. По информации МИД, западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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ИталияНАТОБилл КлинтонЗбигнев БжезинскийВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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