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Киев не планирует наступления в Донбассе или Крыму, заявил постпред Украины
Киев не планирует наступления в Донбассе или Крыму, заявил постпред Украины - РИА Новости, 31.01.2022
Киев не планирует наступления в Донбассе или Крыму, заявил постпред Украины
Украина не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму и не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта, заявил постоянный представитель страны... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:57
2022-01-31T22:33
в мире
украина
оон
ситуация в днр и лнр
киев
сша
дмитрий песков
нато
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ООН, 31 янв – РИА Новости. Украина не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму и не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта, заявил постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица."Украина не собирается начинать военное наступление в Донбассе, Крыму или где-то еще. Украина не видит альтернативы мирному разрешению продолжающегося конфликта, восстановлению суверенитета и территориальной целостности", - сказал он на заседании СБ ООН.Достижение "устойчивого и безусловного перемирия" в Донбассе дипломат назвал "приоритетом номер один" для Украины. "Перемирие должно быть гарантированным, надежным, и на этой основе могут приниматься дальнейшие шаги", - сказал он.Кислица высказался за активизацию работы нормандского формата, "в том числе на уровне лидеров четырех стран". "И мы готовы к возобновлению переговоров нормандской четверки во всех форматах", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220131/kiev-1770372089.html
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в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр, киев, сша, дмитрий песков, нато, совет безопасности оон, сергей лавров, россия
19:57 31.01.2022 (обновлено: 22:33 31.01.2022)
 
Киев не планирует наступления в Донбассе или Крыму, заявил постпред Украины

Постпред Украины Кислица заявил, что Киев не планирует наступления в Донбассе или Крыму

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв – РИА Новости. Украина не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму и не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта, заявил постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.
"Украина не собирается начинать военное наступление в Донбассе, Крыму или где-то еще. Украина не видит альтернативы мирному разрешению продолжающегося конфликта, восстановлению суверенитета и территориальной целостности", - сказал он на заседании СБ ООН.
Достижение "устойчивого и безусловного перемирия" в Донбассе дипломат назвал "приоритетом номер один" для Украины. "Перемирие должно быть гарантированным, надежным, и на этой основе могут приниматься дальнейшие шаги", - сказал он.
Кислица высказался за активизацию работы нормандского формата, "в том числе на уровне лидеров четырех стран". "И мы готовы к возобновлению переговоров нормандской четверки во всех форматах", - добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 19:31
Захарова призвала Киев помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 20:10
Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР
 
В миреУкраинаООНСитуация в ДНР и ЛНРКиевСШАДмитрий ПесковНАТОСовет Безопасности ООНСергей ЛавровРоссия
 
 
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