Посол Украины опровергла сообщения о "напряженности" в отношениях с США
Посол Украины Маркарова опровергла сообщения о "растущей напряженности" в отношениях с США
© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
© Адміністрація Президента України
Оксана Маркарова
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла появившиеся в последние дни публикации о "растущей напряженности" в отношениях между Вашингтоном и Киевом из-за якобы имеющих место разногласий в оценках текущей ситуации на российско-украинской границе.
Как сообщал на минувшей неделе телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации, Белый дом недоволен тем, что официальный Киев "преуменьшает угрозу" якобы возможной эскалации со стороны России. Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала такие планы. Кроме того, в Вашингтоне считают, что Украина "без особой благодарности" принимает помощь со стороны США, указывал телеканал.
"Никаких трений между нашими странами нет. Послушайте, у нас могут проходить определенные дискуссии, могут быть разные точки зрения, но США являются нашим стратегическим партнером, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - сказала Маркарова в интервью телеканалу CBS, комментируя данные публикации.
Дипломат подчеркнула, что отношения между Киевом и Вашингтоном, особенно в течение последнего года, были "на самом высоком уровне за последние 30 лет".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.