https://ria.ru/20220131/napryazhennost-1770238026.html

Посол Украины опровергла сообщения о "напряженности" в отношениях с США

Посол Украины опровергла сообщения о "напряженности" в отношениях с США - РИА Новости, 31.01.2022

Посол Украины опровергла сообщения о "напряженности" в отношениях с США

Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла появившиеся в последние дни публикации о "растущей напряженности" в отношениях между Вашингтоном и Киевом из-за... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T02:41

2022-01-31T02:41

2022-01-31T02:41

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла появившиеся в последние дни публикации о "растущей напряженности" в отношениях между Вашингтоном и Киевом из-за якобы имеющих место разногласий в оценках текущей ситуации на российско-украинской границе.Как сообщал на минувшей неделе телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации, Белый дом недоволен тем, что официальный Киев "преуменьшает угрозу" якобы возможной эскалации со стороны России. Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала такие планы. Кроме того, в Вашингтоне считают, что Украина "без особой благодарности" принимает помощь со стороны США, указывал телеканал.Дипломат подчеркнула, что отношения между Киевом и Вашингтоном, особенно в течение последнего года, были "на самом высоком уровне за последние 30 лет".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/ze-porokh-1770181082.html

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в мире, украина, сша, оксана маркарова, россия