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Хинштейн анонсировал новые назначения в МВД
Хинштейн анонсировал новые назначения в МВД - РИА Новости, 31.01.2022
Хинштейн анонсировал новые назначения в МВД
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале анонсировал назначения в РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:28
2022-01-31T13:28
политика
александр хинштейн
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
госдума рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале анонсировал назначения в руководстве МВД России.По данным депутата, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин назначен начальником Главного управления на транспорте; генерал-майор полиции Иван Горбунов стал начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков; генерал-майор внутренней службы Александр Юрчин - начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению; генерал-майор внутренней службы Юрий Войнов - начальником Департамента информационных технологий, связи и защиты информации.Кроме того, по его словам, генерал-майор внутренней службы Ильдар Сафиуллин назначен начальником Главного информационно-аналитического центра; полковник Валерий Калачев - начальником Национального центрального бюро Интерпола; полковник полиции Роман Терентьев - начальником Управления международного сотрудничества. Полковник полиции Максим Петрушин возглавил УМВД Ульяновской области, а полковник Андрей Глуздаков - УВД ЮВАО Москвы, отметил депутат."Позволяю всех назначенных и надеюсь, что они оправдают возложенное на них высокое доверие", - написал Хинштейн.Подтверждением этих данных от МВД РИА Новости пока не располагает. Соответствующие документы официально на данный момент не публиковались.
https://ria.ru/20210716/mvd-1741618543.html
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политика, александр хинштейн, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф
13:28 31.01.2022
 
Хинштейн анонсировал новые назначения в МВД

Депутат Хинштейн анонсировал кадровые перестановки в руководстве МВД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание МВД РФ
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале анонсировал назначения в руководстве МВД России.
По данным депутата, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин назначен начальником Главного управления на транспорте; генерал-майор полиции Иван Горбунов стал начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков; генерал-майор внутренней службы Александр Юрчин - начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению; генерал-майор внутренней службы Юрий Войнов - начальником Департамента информационных технологий, связи и защиты информации.
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Кроме того, по его словам, генерал-майор внутренней службы Ильдар Сафиуллин назначен начальником Главного информационно-аналитического центра; полковник Валерий Калачев - начальником Национального центрального бюро Интерпола; полковник полиции Роман Терентьев - начальником Управления международного сотрудничества. Полковник полиции Максим Петрушин возглавил УМВД Ульяновской области, а полковник Андрей Глуздаков - УВД ЮВАО Москвы, отметил депутат.
"Позволяю всех назначенных и надеюсь, что они оправдают возложенное на них высокое доверие", - написал Хинштейн.
Подтверждением этих данных от МВД РИА Новости пока не располагает. Соответствующие документы официально на данный момент не публиковались.
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ПолитикаАлександр ХинштейнМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Госдума РФ
 
 
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