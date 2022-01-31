https://ria.ru/20220131/mvd-1770299246.html

Хинштейн анонсировал новые назначения в МВД

Хинштейн анонсировал новые назначения в МВД - РИА Новости, 31.01.2022

Хинштейн анонсировал новые назначения в МВД

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале анонсировал назначения в РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:28

2022-01-31T13:28

2022-01-31T13:28

политика

александр хинштейн

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_23bb46f39f1bf383e2b11d0e47c7e483.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале анонсировал назначения в руководстве МВД России.По данным депутата, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин назначен начальником Главного управления на транспорте; генерал-майор полиции Иван Горбунов стал начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков; генерал-майор внутренней службы Александр Юрчин - начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению; генерал-майор внутренней службы Юрий Войнов - начальником Департамента информационных технологий, связи и защиты информации.Кроме того, по его словам, генерал-майор внутренней службы Ильдар Сафиуллин назначен начальником Главного информационно-аналитического центра; полковник Валерий Калачев - начальником Национального центрального бюро Интерпола; полковник полиции Роман Терентьев - начальником Управления международного сотрудничества. Полковник полиции Максим Петрушин возглавил УМВД Ульяновской области, а полковник Андрей Глуздаков - УВД ЮВАО Москвы, отметил депутат."Позволяю всех назначенных и надеюсь, что они оправдают возложенное на них высокое доверие", - написал Хинштейн.Подтверждением этих данных от МВД РИА Новости пока не располагает. Соответствующие документы официально на данный момент не публиковались.

https://ria.ru/20210716/mvd-1741618543.html

https://ria.ru/20211022/mvd-1755841105.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, александр хинштейн, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф