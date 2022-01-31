Хинштейн анонсировал новые назначения в МВД
Депутат Хинштейн анонсировал кадровые перестановки в руководстве МВД
Здание МВД РФ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале анонсировал назначения в руководстве МВД России.
По данным депутата, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин назначен начальником Главного управления на транспорте; генерал-майор полиции Иван Горбунов стал начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков; генерал-майор внутренней службы Александр Юрчин - начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению; генерал-майор внутренней службы Юрий Войнов - начальником Департамента информационных технологий, связи и защиты информации.
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Кроме того, по его словам, генерал-майор внутренней службы Ильдар Сафиуллин назначен начальником Главного информационно-аналитического центра; полковник Валерий Калачев - начальником Национального центрального бюро Интерпола; полковник полиции Роман Терентьев - начальником Управления международного сотрудничества. Полковник полиции Максим Петрушин возглавил УМВД Ульяновской области, а полковник Андрей Глуздаков - УВД ЮВАО Москвы, отметил депутат.
"Позволяю всех назначенных и надеюсь, что они оправдают возложенное на них высокое доверие", - написал Хинштейн.
Подтверждением этих данных от МВД РИА Новости пока не располагает. Соответствующие документы официально на данный момент не публиковались.
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