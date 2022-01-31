Археологи обнаружили в Египте 30 мумий
Археологи обнаружили в Египте 30 мумий
© Фото : University of MilanСаркофаг в гробнице, найденной при раскопках неподалеку от города Асуан в Египте
© Фото : University of Milan
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В египетском городе Асуан археологи обнаружили вход в древнюю семейную гробницу, спрятанную в выжженном огнем здании, сообщает Live Science.
Внутри специалисты обнаружили 30 мумий разного возраста, в том числе несколько пожилых людей с артритом, а также детей и новорожденного.
Хотя исследователи еще не датировали гробницу, они подозревают, что одна семья хоронила в ней своих умерших на протяжении веков.
Хотя исследователи еще не датировали гробницу, они подозревают, что одна семья хоронила в ней своих умерших на протяжении веков.
По словам Патриции Пьячентини, профессора из Миланского университета, египтолога и руководителя раскопок, захоронения, скорее всего, были сделаны в птолемеевский и римский периоды — с I века до нашей эры до II или III веков нашей.
Обнаруженный некрополь стал одним из 300 захоронений, найденных археологами в районе Мавзолея Ага-хана, который расположен на вершине небольшого холма вдоль Нила.
© Фото : University of MilanМедное ожерелье, найденное в гробнице неподалеку от города Асуан в Египте
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Медное ожерелье, найденное в гробнице неподалеку от города Асуан в Египте
© Фото : University of Milan
© Фото : University of MilanЧаша, найденная в гробнице неподалеку от города Асуан в Египте
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Чаша, найденная в гробнице неподалеку от города Асуан в Египте
© Фото : University of Milan
1 из 2
Медное ожерелье, найденное в гробнице неподалеку от города Асуан в Египте
© Фото : University of Milan
2 из 2
Чаша, найденная в гробнице неподалеку от города Асуан в Египте
© Фото : University of Milan
Но в то время как большинство других гробниц находятся под землей или вырыты в скалистых холмах, эта уникальна тем, что расположена внутри более крупной наземной структуры. Из-за чего этот некрополь, вероятно, использовали для жертвоприношений.
"Похоже, что из-за своего расположения в долине, это здание использовалось как священное место, где приносились жертвы богу плодородия Хнуму, которого особенно почитали в Асуане", — прокомментировала Пьячентини. — Кто лучше, чем он, мог обеспечить вечную жизнь тем, кто упокоился в этом некрополе?"
Патриции Пьячентини и ее команда обнаружили следы огня на стенах здания. Их могли оставить те, кто проводил ритуал, или расхитители могил. Но археологи нашли дополнительные доказательства того, что здесь совершались обряды. Внутри были обнаружены кости животных, останки растений, фруктов, осколки вазы, ожерелье и другие предметы.
Руководитель раскопок отметила, что им еще предстоит проанализировать находки, чтобы установить их возраст и узнать другие подробности.