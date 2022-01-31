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Археологи обнаружили в Египте 30 мумий

Археологи обнаружили в Египте 30 мумий - РИА Новости, 31.01.2022

Археологи обнаружили в Египте 30 мумий

В египетском городе Асуан археологи обнаружили вход в древнюю семейную гробницу, спрятанную в выжженном огнем здании, сообщает Live Science. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T06:50

2022-01-31T06:50

2022-01-31T06:50

культура

археология

новости культуры

египет

миланский университет

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В египетском городе Асуан археологи обнаружили вход в древнюю семейную гробницу, спрятанную в выжженном огнем здании, сообщает Live Science.Внутри специалисты обнаружили 30 мумий разного возраста, в том числе несколько пожилых людей с артритом, а также детей и новорожденного.Хотя исследователи еще не датировали гробницу, они подозревают, что одна семья хоронила в ней своих умерших на протяжении веков. По словам Патриции Пьячентини, профессора из Миланского университета, египтолога и руководителя раскопок, захоронения, скорее всего, были сделаны в птолемеевский и римский периоды — с I века до нашей эры до II или III веков нашей. Обнаруженный некрополь стал одним из 300 захоронений, найденных археологами в районе Мавзолея Ага-хана, который расположен на вершине небольшого холма вдоль Нила. Но в то время как большинство других гробниц находятся под землей или вырыты в скалистых холмах, эта уникальна тем, что расположена внутри более крупной наземной структуры. Из-за чего этот некрополь, вероятно, использовали для жертвоприношений. Патриции Пьячентини и ее команда обнаружили следы огня на стенах здания. Их могли оставить те, кто проводил ритуал, или расхитители могил. Но археологи нашли дополнительные доказательства того, что здесь совершались обряды. Внутри были обнаружены кости животных, останки растений, фруктов, осколки вазы, ожерелье и другие предметы. Руководитель раскопок отметила, что им еще предстоит проанализировать находки, чтобы установить их возраст и узнать другие подробности.

https://ria.ru/20220112/archaeology-1767358508.html

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археология, новости культуры, египет, миланский университет