В России разработали монокуляр для "дальнобойного" наблюдения
Холдинг "Швабе" разработал "дальнобойный" монокуляр для дневного и ночного наблюдения
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"Технологический процесс на предприятии холдинга "Швабе"
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"
Технологический процесс на предприятии холдинга "Швабе"
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал монокуляр, позволяющий одинаково хорошо видеть в любое время суток, говорится в сообщении госкорпорации.
"Монокуляр – устройство в виде одинарной зрительной трубки. Прибор можно использовать как при наблюдении "с рук", так и закрепив его на маске или шлеме. Обычно в дневно-ночном монокуляре используется дневной и ночной объективы, при этом дальность распознавания объектов в ночное время существенно снижается по сравнению с дневным. Новая разработка московского завода "Сапфир" холдинга "Швабе" устраняет этот недостаток: устройство "видит" одинаково хорошо в любое время суток", - рассказали в "Ростехе".
Кроме того, новый прибор устойчив к мощным световым помехам. Он не слепит наблюдателя при свете встречного фонаря, фар, луны и других объектов. Этого удалось добиться за счет фотоприемного устройства, подключенного к ночному объективу, пояснили в госкорпорации.
В "Ростехе" уточнили, что потенциальные потребители новинки - охотники, туристы, спасатели, спортсмены-экстремалы и сотрудники правоохранительных органов.
"Новые решения для монокуляра существенно повышают эффективность прибора и дают новые возможности для проведения поисково-спасательных работ, охраны объектов, наблюдения за объектами природы", – добавил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.
В релизе не приведены технические характеристики монокуляра.
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