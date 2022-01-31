https://ria.ru/20220131/monokulyar-1770308214.html

В России разработали монокуляр для "дальнобойного" наблюдения

В России разработали монокуляр для "дальнобойного" наблюдения - РИА Новости, 31.01.2022

В России разработали монокуляр для "дальнобойного" наблюдения

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал монокуляр, позволяющий одинаково хорошо видеть в любое время суток, говорится в сообщении госкорпорации. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:11

2022-01-31T14:11

2022-01-31T14:11

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ростех

холдинг швабе

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал монокуляр, позволяющий одинаково хорошо видеть в любое время суток, говорится в сообщении госкорпорации."Монокуляр – устройство в виде одинарной зрительной трубки. Прибор можно использовать как при наблюдении "с рук", так и закрепив его на маске или шлеме. Обычно в дневно-ночном монокуляре используется дневной и ночной объективы, при этом дальность распознавания объектов в ночное время существенно снижается по сравнению с дневным. Новая разработка московского завода "Сапфир" холдинга "Швабе" устраняет этот недостаток: устройство "видит" одинаково хорошо в любое время суток", - рассказали в "Ростехе".Кроме того, новый прибор устойчив к мощным световым помехам. Он не слепит наблюдателя при свете встречного фонаря, фар, луны и других объектов. Этого удалось добиться за счет фотоприемного устройства, подключенного к ночному объективу, пояснили в госкорпорации.В "Ростехе" уточнили, что потенциальные потребители новинки - охотники, туристы, спасатели, спортсмены-экстремалы и сотрудники правоохранительных органов."Новые решения для монокуляра существенно повышают эффективность прибора и дают новые возможности для проведения поисково-спасательных работ, охраны объектов, наблюдения за объектами природы", – добавил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.В релизе не приведены технические характеристики монокуляра.

https://ria.ru/20220127/mikrodispley-1769754042.html

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технологии, ростех, холдинг швабе, россия