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Суд арестовал устроившего взрыв в монастыре в Серпухове
Суд арестовал устроившего взрыв в монастыре в Серпухове - РИА Новости, 31.01.2022
Суд арестовал устроившего взрыв в монастыре в Серпухове
Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:35
2022-01-31T14:35
происшествия
серпухов
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Последние 1,5 месяца после случившегося юноша провел в больнице, и вопрос о заключении в СИЗО встал после его выписки."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Струженкову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 31 марта", - рассказал собеседник агентства.Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.По версии следствия, 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Струженков изготовил и привел в действие бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов, сообщил ранее в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, на молодого человека повлияли "деструктивные течения из-за рубежа, вину Струженков признал.
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происшествия, серпухов, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове
14:35 31.01.2022
 
Суд арестовал устроившего взрыв в монастыре в Серпухове

Суд арестовал Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове

© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкПравославная гимназия в Серпухове
Православная гимназия в Серпухове - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в фотобанк
Православная гимназия в Серпухове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Последние 1,5 месяца после случившегося юноша провел в больнице, и вопрос о заключении в СИЗО встал после его выписки.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Струженкову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 31 марта", - рассказал собеседник агентства.
Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.
По версии следствия, 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.
Струженков изготовил и привел в действие бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов, сообщил ранее в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, на молодого человека повлияли "деструктивные течения из-за рубежа, вину Струженков признал.
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
13 января, 10:48
Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал вину
 
ПроисшествияСерпуховМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВзрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
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