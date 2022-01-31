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Суд арестовал устроившего взрыв в монастыре в Серпухове

Суд арестовал устроившего взрыв в монастыре в Серпухове - РИА Новости, 31.01.2022

Суд арестовал устроившего взрыв в монастыре в Серпухове

Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:35

2022-01-31T14:35

2022-01-31T14:35

происшествия

серпухов

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Последние 1,5 месяца после случившегося юноша провел в больнице, и вопрос о заключении в СИЗО встал после его выписки."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Струженкову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 31 марта", - рассказал собеседник агентства.Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.По версии следствия, 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Струженков изготовил и привел в действие бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов, сообщил ранее в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, на молодого человека повлияли "деструктивные течения из-за рубежа, вину Струженков признал.

https://ria.ru/20220113/sk-1767614999.html

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происшествия, серпухов, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове