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https://ria.ru/20220131/moldaviya-1770335848.html
Молдавские пенсионеры потребовали отставки президента и правительства
Молдавские пенсионеры потребовали отставки президента и правительства - РИА Новости, 31.01.2022
Молдавские пенсионеры потребовали отставки президента и правительства
Молдавские пенсионеры провели акцию протеста в центре Кишинева, потребовав отставки президента Майи Санду и правительства, допустивших повышение тарифа на газ,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:28
2022-01-31T16:28
в мире
молдавия
газпром
сергей куприянов
майя санду
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 31 янв – РИА Новости. Молдавские пенсионеры провели акцию протеста в центре Кишинева, потребовав отставки президента Майи Санду и правительства, допустивших повышение тарифа на газ, передает корреспондент РИА Новости.Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде.Молдавские пенсионеры собрались на протест в понедельник днем в центре столицы перед зданием администрации президента.Участники акции протеста подхватили ее призыв об отставке правительства, затем они дружно скандировали, что хотят достойной старости. Лагута объяснила, что пенсионеры решили протестовать перед зданием администрации президента, поскольку парламентское большинство и правительство создано из представителей правящей партии "Действие и солидарность", основанной Санду.Пенсионеры требовали, чтобы президент лично вышла к ним и объяснила ситуацию, они также пытались отправить в администрацию президента своих представителей, чтобы ознакомить Санду со своей позицией. Протестующие были остановлены у входа в здание карабинерами. Акция завершилась без происшествий."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/protesty-1770209540.html
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в мире, молдавия, газпром, сергей куприянов, майя санду, молдовагаз
16:28 31.01.2022
 
Молдавские пенсионеры потребовали отставки президента и правительства

Молдавские пенсионеры потребовали отставки президента из-за роста тарифа на газ

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 янв – РИА Новости. Молдавские пенсионеры провели акцию протеста в центре Кишинева, потребовав отставки президента Майи Санду и правительства, допустивших повышение тарифа на газ, передает корреспондент РИА Новости.
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде.
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Жители автономной Гагаузии потребовали отставки властей Молдавии
Молдавские пенсионеры собрались на протест в понедельник днем в центре столицы перед зданием администрации президента.
"Эта власть не занималась решением проблем в стране, не имеет знаний ни в одной из областей, нам компенсируют рост тарифа нашими же деньгами из бюджета. Это настоящая узурпация, для этого и было введено чрезвычайное положение, хотя эта ситуация была спровоцирована президентом Санду со своим правительством, долой Майю Санду, долой правительство", — заявила гражданская активистка Майя Лагута.
Участники акции протеста подхватили ее призыв об отставке правительства, затем они дружно скандировали, что хотят достойной старости. Лагута объяснила, что пенсионеры решили протестовать перед зданием администрации президента, поскольку парламентское большинство и правительство создано из представителей правящей партии "Действие и солидарность", основанной Санду.
Пенсионеры требовали, чтобы президент лично вышла к ним и объяснила ситуацию, они также пытались отправить в администрацию президента своих представителей, чтобы ознакомить Санду со своей позицией. Протестующие были остановлены у входа в здание карабинерами. Акция завершилась без происшествий.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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Вчера, 13:11
Мэрия Кишинева оспорит в суде решение властей о повышении тарифа на газ
 
В миреМолдавияГазпромСергей КуприяновМайя СандуМолдовагаз
 
 
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