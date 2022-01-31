Мэрия Кишинева оспорит в суде решение властей о повышении тарифа на газ
Мэрия Кишинева оспорит в суде решение властей Молдавии о повышении тарифа на газ
"Ворота Кишинева", Республика Молдова. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 янв – РИА Новости. Мэрия Кишинева подготовит обращение в суд, чтобы оспорить решение властей о повышении тарифа на газ, поскольку оно является незаконным, сообщил в понедельник столичный градоначальник Ион Чебан.
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде.
28 января, 17:21В миреВ Молдавии тариф на газ повысили на 30 процентов
"Я думаю, что необходимо немедленно направить предварительный запрос в НАРЭ о приостановлении действия тарифа, а также вызвать в суд правительство и комиссию по чрезвычайным ситуациям, потому что они дали указания о пересмотре тарифа незаконно", - заявил Чебан на заседании городских служб.
Он сообщил, что необходимо подать жалобу на НАРЭ за выполнение незаконных указаний, поскольку это независимое агентство не обязано выполнять распоряжения властей.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
10 ноября 2021, 21:20Додон назвал катастрофой новый тариф на газ в Молдавии