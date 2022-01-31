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Путин поздравил Миллера с юбилеем
Путин поздравил Миллера с юбилеем - РИА Новости, 31.01.2022
Путин поздравил Миллера с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил главу "Газпрома" Алексея Миллера с 60-летним юбилеем и отметил, что благодаря его усилиям компания реализует проекты... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:44
2022-01-31T16:44
политика
владимир путин
газпром
алексей миллер
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу "Газпрома" Алексея Миллера с 60-летним юбилеем и отметил, что благодаря его усилиям компания реализует проекты глобального масштаба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Алексей Борисович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем... Благодаря Вашим усилиям, слаженной работе большой команды специалистов ПАО "Газпром", компания сегодня динамично развивается, укрепляет позиции на российском и зарубежном рынках, реализует проекты, без преувеличения, глобального масштаба", - отметил президент.Путин добавил, что "Газпром" наращивает темпы газификации российских регионов, благоустройства городов и поселков, оказывает поддержку общественным, экологическим, культурным инициативам, образованию и спорту. Все это прямо влияет на повышение качества жизни россиян и на развитие всей страны, сказал он.В своем поздравлении президент также подчеркнул, что Миллера по праву считают талантливым человеком, настоящим профессионалом, достойным представителем делового сообщества страны. Он отметил, что Миллер всегда демонстрирует незаурядные организаторские, лидерские качества, глубокое знание проблем энергетического комплекса и экономики в целом. "Желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего. Еще раз поздравляю с юбилеем и присвоением звания Героя труда Российской Федерации!" - заключил Путин.Миллер 31 января отмечает 60-летний юбилей. "Газпром" он возглавляет с 2001 года. Среди его наград - орден "За заслуги перед Отечеством" первой и четвертой степени, медаль ордена "3a заслуги перед Отечеством" второй степени. В январе 2022 года президент РФ присвоил главе "Газпрома" звание Героя труда.
https://ria.ru/20220120/miller-1768791838.html
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политика, владимир путин, газпром, алексей миллер, россия
16:44 31.01.2022
 
Путин поздравил Миллера с юбилеем

Президент Путин поздравил главу "Газпрома" Миллера с 60-летним юбилеем

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи. 9 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время встречи. 9 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи. 9 августа 2019
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу "Газпрома" Алексея Миллера с 60-летним юбилеем и отметил, что благодаря его усилиям компания реализует проекты глобального масштаба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Алексей Борисович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем... Благодаря Вашим усилиям, слаженной работе большой команды специалистов ПАО "Газпром", компания сегодня динамично развивается, укрепляет позиции на российском и зарубежном рынках, реализует проекты, без преувеличения, глобального масштаба", - отметил президент.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 18:25
Путин присвоил главе "Газпрома" звание Героя Труда
Путин добавил, что "Газпром" наращивает темпы газификации российских регионов, благоустройства городов и поселков, оказывает поддержку общественным, экологическим, культурным инициативам, образованию и спорту. Все это прямо влияет на повышение качества жизни россиян и на развитие всей страны, сказал он.
В своем поздравлении президент также подчеркнул, что Миллера по праву считают талантливым человеком, настоящим профессионалом, достойным представителем делового сообщества страны. Он отметил, что Миллер всегда демонстрирует незаурядные организаторские, лидерские качества, глубокое знание проблем энергетического комплекса и экономики в целом. "Желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего. Еще раз поздравляю с юбилеем и присвоением звания Героя труда Российской Федерации!" - заключил Путин.
Миллер 31 января отмечает 60-летний юбилей. "Газпром" он возглавляет с 2001 года. Среди его наград - орден "За заслуги перед Отечеством" первой и четвертой степени, медаль ордена "3a заслуги перед Отечеством" второй степени. В январе 2022 года президент РФ присвоил главе "Газпрома" звание Героя труда.
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 17:12
"Газпром" установил суточный рекорд поставок газа в Китай
 
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