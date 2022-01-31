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Власти Новосибирской области будут развивать систему МФЦ
Власти Новосибирской области будут развивать систему МФЦ - РИА Новости, 31.01.2022
Власти Новосибирской области будут развивать систему МФЦ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять дополнительные меры для того, чтобы получение большого числа услуг в многофункциональных... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:46
2022-01-31T11:46
общество
новосибирская область
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять дополнительные меры для того, чтобы получение большого числа услуг в многофункциональных центрах региона оставалось комфортным для людей, сообщает областное правительство.На оперативном совещании в правительстве региона в понедельник программу развития МФЦ на пять лет представил министр экономического развития региона Лев Решетников. Основные направления развития – формирование единого фронт-офиса и центров защиты заявителей; обновление материально-технической базы; внедрение единого фирменного стиля; цифровизация."Мы привыкли к этому удобному формату, который помогает экономить массу времени. Но нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ по-прежнему оставалась комфортной для граждан", – подчеркнул губернатор.Глава минэкономразвития области сообщил, что в регионе внедряют новые подходы к стандартам обслуживания заявителей, повышая скорость и качество оказываемых услуг, комфортность их получения.В настоящее время на базе МФЦ в Новосибирской области организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуги. За прошедший год в МФЦ обратились более 3 миллионов получателей услуг - на 800 тысяч больше, чем в 2020-м году. Постоянно появляются новые задачи. Так, с 16 ноября 2021 года на базе филиалов МФЦ организовано предоставление услуги по печати на бумаге сертификата о вакцинации от COVID-19, а с октября 2021 года в трех филиалах МФЦ запустили комплекс для оформления биометрического загранпаспорта без помощи сотрудника МВД. Среди задач по цифровизации на 2022 год – совершенствование системы голосового обслуживания в контакт-центре.
https://ria.ru/20220120/stroitelstvo-1768737437.html
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общество, новосибирская область, андрей травников
11:46 31.01.2022
 
Власти Новосибирской области будут развивать систему МФЦ

Губернатор Новосибирской области Травников поручил принять допмеры по развитию системы МФЦ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новосибирск
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять дополнительные меры для того, чтобы получение большого числа услуг в многофункциональных центрах региона оставалось комфортным для людей, сообщает областное правительство.
На оперативном совещании в правительстве региона в понедельник программу развития МФЦ на пять лет представил министр экономического развития региона Лев Решетников. Основные направления развития – формирование единого фронт-офиса и центров защиты заявителей; обновление материально-технической базы; внедрение единого фирменного стиля; цифровизация.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 14:37
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"Мы привыкли к этому удобному формату, который помогает экономить массу времени. Но нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ по-прежнему оставалась комфортной для граждан", – подчеркнул губернатор.
Глава минэкономразвития области сообщил, что в регионе внедряют новые подходы к стандартам обслуживания заявителей, повышая скорость и качество оказываемых услуг, комфортность их получения.
В настоящее время на базе МФЦ в Новосибирской области организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуги. За прошедший год в МФЦ обратились более 3 миллионов получателей услуг - на 800 тысяч больше, чем в 2020-м году. Постоянно появляются новые задачи. Так, с 16 ноября 2021 года на базе филиалов МФЦ организовано предоставление услуги по печати на бумаге сертификата о вакцинации от COVID-19, а с октября 2021 года в трех филиалах МФЦ запустили комплекс для оформления биометрического загранпаспорта без помощи сотрудника МВД. Среди задач по цифровизации на 2022 год – совершенствование системы голосового обслуживания в контакт-центре.
Новосибирск. - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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ОбществоНовосибирская областьАндрей Травников
 
 
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