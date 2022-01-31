В Мексике неизвестные убили семью из шести человек
В мексиканском штате Гуанахуато неизвестные убили семью из шести человек, включая ребенка
© AP Photo / Rebecca BlackwellМексика
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Мексика
МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Группа вооруженных людей расправилась с семьей из 6 человек, включая ребёнка, в муниципалитете Силао мексиканского штата Гуанахуато, сообщили в муниципальной полиции.
"Министерство гражданской безопасности осуждает события, произошедшие сегодня днем в общине Сан-Хосе-де-Грасиа; в результате прискорбного происшествия шесть человек погибли и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении в полиции Силао в Facebook.
По словам свидетелей происшествия, которые приводят местные СМИ, вооруженные лица на нескольких автомобилях обстреляли группу людей, идущих по улице. Среди погибших был ребенок.
Инцидент произошел спустя несколько часов после задержания 13 предполагаемых членов картеля "Новое поколение Халиско" в соседней общине этого муниципалитета.
Месяц назад в Силао в результате схожего инцидента были убиты 8 человек.
По данным министерства безопасности и защиты граждан Мексики, за 9 месяцев 2021 года в стране произошло 25 392 умышленных убийства или около 94 случаев в сутки, снижение по сравнению с цифрами 2020 года составляет 3,4%. Половина всех случаев приходится на шесть регионов страны - Гуанахуато, Нижняя Калифорния, Мичоакан, штат Мехико, Чиуауа и Халиско.