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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/medpomosch-1770278846.html
В Чувашии приостановили оказание плановой медицинской помощи
В Чувашии приостановили оказание плановой медицинской помощи - РИА Новости, 31.01.2022
В Чувашии приостановили оказание плановой медицинской помощи
Оказание плановой медицинской помощи взрослым жителям Чувашии приостановлено из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:03
2022-01-31T12:03
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи взрослым жителям Чувашии приостановлено из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.Решение по временному изменению действующих порядков организации оказания медпомощи принято минздравом Чувашии для стабилизации эпидемиологической обстановки, а также в связи с необходимостью организации оказания медицинской помощи большому числу пациентов с коронавирусной инфекцией."В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Чувашии "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 "Омикрон" в Чувашской Республике", с 31 января текущего года в регионе до особого распоряжения приостанавливаются профилактические медосмотры, все виды диспансеризации для взрослого населения, медосмотры для детей, а также оказание плановой медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения не коснутся пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, а также представляет угрозу жизни и здоровья."Обеспечивать население специализированной медицинской помощью с проведением необходимых диагностических исследований будут в Республиканской клинической больнице и Республиканской детской клинической больнице", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
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4.7
96
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:03 31.01.2022
 
В Чувашии приостановили оказание плановой медицинской помощи

В Чувашии приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинские работники в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
Медицинские работники в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинские работники в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи взрослым жителям Чувашии приостановлено из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.
Решение по временному изменению действующих порядков организации оказания медпомощи принято минздравом Чувашии для стабилизации эпидемиологической обстановки, а также в связи с необходимостью организации оказания медицинской помощи большому числу пациентов с коронавирусной инфекцией.
"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Чувашии "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 "Омикрон" в Чувашской Республике", с 31 января текущего года в регионе до особого распоряжения приостанавливаются профилактические медосмотры, все виды диспансеризации для взрослого населения, медосмотры для детей, а также оказание плановой медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения не коснутся пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, а также представляет угрозу жизни и здоровья.
"Обеспечивать население специализированной медицинской помощью с проведением необходимых диагностических исследований будут в Республиканской клинической больнице и Республиканской детской клинической больнице", - подчеркивается в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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