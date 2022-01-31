В Чувашии приостановили оказание плановой медицинской помощи
В Чувашии приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за ситуации с COVID-19
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинские работники в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
Медицинские работники в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи взрослым жителям Чувашии приостановлено из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.
Решение по временному изменению действующих порядков организации оказания медпомощи принято минздравом Чувашии для стабилизации эпидемиологической обстановки, а также в связи с необходимостью организации оказания медицинской помощи большому числу пациентов с коронавирусной инфекцией.
"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Чувашии "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 "Омикрон" в Чувашской Республике", с 31 января текущего года в регионе до особого распоряжения приостанавливаются профилактические медосмотры, все виды диспансеризации для взрослого населения, медосмотры для детей, а также оказание плановой медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения не коснутся пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, а также представляет угрозу жизни и здоровья.
"Обеспечивать население специализированной медицинской помощью с проведением необходимых диагностических исследований будут в Республиканской клинической больнице и Республиканской детской клинической больнице", - подчеркивается в сообщении.