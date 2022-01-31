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Власти Мали потребовали от посла Франции покинуть страну
Власти Мали потребовали от посла Франции покинуть страну - РИА Новости, 31.01.2022
Власти Мали потребовали от посла Франции покинуть страну
Власти Мали после критики Парижа в адрес переходного правительства дали послу Франции 72 часа на то, чтобы покинуть страну, говорится в коммюнике малийского... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:40
2022-01-31T18:33
в мире
мали
франция
мид франции‎
флоранс парли
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Власти Мали после критики Парижа в адрес переходного правительства дали послу Франции 72 часа на то, чтобы покинуть страну, говорится в коммюнике малийского правительства."Правительство Республики Мали сообщает о том, что 31 января 2022 года посол Франции в Бамако Жоэль Мейер был вызван в МИД, где его уведомили о том, что правительство дает ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну", - говорится в заявлении правительства Мали, опубликованного в Facebook.Отмечается, что такое решение вызвано "враждебными и возмутительными" высказываниями главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, которые затем повторили и другие представители французских властей."Правительство Мали решительно осуждает и отвергает эти замечания, которые противоречат развитию дружественных отношений между народами", - сообщается в коммюнике.При этом малийские власти заявили о готовности поддерживать диалог и сотрудничество со всеми международными партнерами, включая Францию, "при взаимном уважении и на основе принципа о невмешательстве".Так, недавно Ле Дриан раскритиковал действия "военной хунты", находящейся у власти в Мали, за принятие "безответственных мер" в стране. Министр обороны Франции Флоранс Парли также заявила, что сегодня в Мали "правит хунта, которая пришла к власти в результате двойного госпереворота, легитимность которого сомнительна".
https://ria.ru/20220125/mali-1769345557.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/afrika-1769383167.html
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в мире, мали, франция, мид франции‎, флоранс парли
17:40 31.01.2022 (обновлено: 18:33 31.01.2022)
 
Власти Мали потребовали от посла Франции покинуть страну

Власти Мали дали послу Франции 72 часа на то, чтобы покинуть страну

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащий армии Мали
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Власти Мали после критики Парижа в адрес переходного правительства дали послу Франции 72 часа на то, чтобы покинуть страну, говорится в коммюнике малийского правительства.
"Правительство Республики Мали сообщает о том, что 31 января 2022 года посол Франции в Бамако Жоэль Мейер был вызван в МИД, где его уведомили о том, что правительство дает ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну", - говорится в заявлении правительства Мали, опубликованного в Facebook.
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Отмечается, что такое решение вызвано "враждебными и возмутительными" высказываниями главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, которые затем повторили и другие представители французских властей.
"Правительство Мали решительно осуждает и отвергает эти замечания, которые противоречат развитию дружественных отношений между народами", - сообщается в коммюнике.
При этом малийские власти заявили о готовности поддерживать диалог и сотрудничество со всеми международными партнерами, включая Францию, "при взаимном уважении и на основе принципа о невмешательстве".
Так, недавно Ле Дриан раскритиковал действия "военной хунты", находящейся у власти в Мали, за принятие "безответственных мер" в стране. Министр обороны Франции Флоранс Парли также заявила, что сегодня в Мали "правит хунта, которая пришла к власти в результате двойного госпереворота, легитимность которого сомнительна".
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