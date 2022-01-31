https://ria.ru/20220131/lzhe-medtsentr-1770240000.html

МВД: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек

МВД: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек - РИА Новости, 31.01.2022

МВД: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек

Лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек на общую сумму более чем 188 миллионов рублей, дело по 15 фигурантам передано в суд, сообщила... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T04:03

2022-01-31T04:03

2022-01-31T04:37

происшествия

хабаровск

амурский район

россия

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ХАБАРОВСК, 31 янв - РИА Новости. Лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек на общую сумму более чем 188 миллионов рублей, дело по 15 фигурантам передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Следствие установило, что работники отдела продаж псевдомедорганизации в Комсомольске-на-Амуре "настоятельно рекомендовали всем клиентам бесплатно пройти полное обследование организма". При этом "специалисты" не имели медобразования, а "диагностика" проводилась на бытовом оборудовании для фитнеса. Людям сообщали, что у них обнаружены тяжелые и хронические заболевания, и убеждали в необходимости срочного платного лечения. Пациентами, как правило, становились пожилые люди, после психологического давления платившие за псевдолечение от 99 до 353 тысяч рублей. Их вводили в заблуждение, сообщая, что частично затраты возместятся за счет бюджетных средств по специальной федеральной программе. Многие пенсионеры брали деньги в кредит."Следователями СУ УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 сотрудников коммерческого предприятия, предлагавшего услуги в сфере врачебной и специализированной помощи. Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей. Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ (приготовление к преступлению, мошенничество – ред)", - приводятся слова Волк в Telegram-канале "МВД Медиа"."В настоящее время расследование уголовного дела, объем которого составил 158 томов, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - добавила официальный представитель ведомства.Отмечается, что уголовные дела в отношении занимавшихся противоправной деятельностью на территории городов Благовещенска (Амурская область) и Хабаровска были выделены в отдельное производство. По некоторым из них судами вынесены обвинительные приговоры, часть дел находится на рассмотрении.

https://ria.ru/20211209/prodazha-1762863202.html

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происшествия, хабаровск, амурский район, россия