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МВД: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек
МВД: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек - РИА Новости, 31.01.2022
МВД: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек
Лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек на общую сумму более чем 188 миллионов рублей, дело по 15 фигурантам передано в суд, сообщила... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T04:03
2022-01-31T04:37
происшествия
хабаровск
амурский район
россия
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ХАБАРОВСК, 31 янв - РИА Новости. Лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек на общую сумму более чем 188 миллионов рублей, дело по 15 фигурантам передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Следствие установило, что работники отдела продаж псевдомедорганизации в Комсомольске-на-Амуре "настоятельно рекомендовали всем клиентам бесплатно пройти полное обследование организма". При этом "специалисты" не имели медобразования, а "диагностика" проводилась на бытовом оборудовании для фитнеса. Людям сообщали, что у них обнаружены тяжелые и хронические заболевания, и убеждали в необходимости срочного платного лечения. Пациентами, как правило, становились пожилые люди, после психологического давления платившие за псевдолечение от 99 до 353 тысяч рублей. Их вводили в заблуждение, сообщая, что частично затраты возместятся за счет бюджетных средств по специальной федеральной программе. Многие пенсионеры брали деньги в кредит."Следователями СУ УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 сотрудников коммерческого предприятия, предлагавшего услуги в сфере врачебной и специализированной помощи. Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей. Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ (приготовление к преступлению, мошенничество – ред)", - приводятся слова Волк в Telegram-канале "МВД Медиа"."В настоящее время расследование уголовного дела, объем которого составил 158 томов, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - добавила официальный представитель ведомства.Отмечается, что уголовные дела в отношении занимавшихся противоправной деятельностью на территории городов Благовещенска (Амурская область) и Хабаровска были выделены в отдельное производство. По некоторым из них судами вынесены обвинительные приговоры, часть дел находится на рассмотрении.
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происшествия, хабаровск, амурский район, россия
04:03 31.01.2022 (обновлено: 04:37 31.01.2022)
 
МВД: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек

Представитель МВД Волк: лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции
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ХАБАРОВСК, 31 янв - РИА Новости. Лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул более тысячи человек на общую сумму более чем 188 миллионов рублей, дело по 15 фигурантам передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствие установило, что работники отдела продаж псевдомедорганизации в Комсомольске-на-Амуре "настоятельно рекомендовали всем клиентам бесплатно пройти полное обследование организма". При этом "специалисты" не имели медобразования, а "диагностика" проводилась на бытовом оборудовании для фитнеса. Людям сообщали, что у них обнаружены тяжелые и хронические заболевания, и убеждали в необходимости срочного платного лечения. Пациентами, как правило, становились пожилые люди, после психологического давления платившие за псевдолечение от 99 до 353 тысяч рублей. Их вводили в заблуждение, сообщая, что частично затраты возместятся за счет бюджетных средств по специальной федеральной программе. Многие пенсионеры брали деньги в кредит.
"Следователями СУ УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 сотрудников коммерческого предприятия, предлагавшего услуги в сфере врачебной и специализированной помощи. Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей. Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ (приготовление к преступлению, мошенничество – ред)", - приводятся слова Волк в Telegram-канале "МВД Медиа".
"В настоящее время расследование уголовного дела, объем которого составил 158 томов, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - добавила официальный представитель ведомства.
Отмечается, что уголовные дела в отношении занимавшихся противоправной деятельностью на территории городов Благовещенска (Амурская область) и Хабаровска были выделены в отдельное производство. По некоторым из них судами вынесены обвинительные приговоры, часть дел находится на рассмотрении.
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