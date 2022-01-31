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Лондон хочет знать планы Москвы по Украине, заявил зампостпреда Британии
Лондон хочет знать планы Москвы по Украине, заявил зампостпреда Британии - РИА Новости, 31.01.2022
Лондон хочет знать планы Москвы по Украине, заявил зампостпреда Британии
Лондон хочет услышать о планах РФ на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, заявил журналистам заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:48
2022-01-31T18:49
в мире
киев
сша
оон
дмитрий песков
нато
совет безопасности оон
дмитрий полянский
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ООН, 31 янв - РИА Новости. Лондон хочет услышать о планах РФ на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, заявил журналистам заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила ранее, что Вашингтон хочет обсудить на заседании СБ ООН в понедельник якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал эту затею намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения"."Мы хотим услышать от России о ее планах", - сказал Кариуки.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, оон, дмитрий песков, нато, совет безопасности оон, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр, россия
18:48 31.01.2022 (обновлено: 18:49 31.01.2022)
 
Лондон хочет знать планы Москвы по Украине, заявил зампостпреда Британии

Зампостпреда Британии Кариуки заявил, что Лондон хочет услышать о планах Москвы по Украине

© РИА Новости / Игорь МихалевВид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв - РИА Новости. Лондон хочет услышать о планах РФ на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине, заявил журналистам заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила ранее, что Вашингтон хочет обсудить на заседании СБ ООН в понедельник якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал эту затею намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения".
"Мы хотим услышать от России о ее планах", - сказал Кариуки.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 18:20
СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины
 
В миреКиевСШАООНДмитрий ПесковНАТОСовет Безопасности ООНДмитрий ПолянскийСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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