Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/london-1770317563.html
Угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения, заявил посол России
Угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения, заявил посол России - РИА Новости, 31.01.2022
Угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения, заявил посол России
Угрозы Лондона в адрес Москвы отношения не улучшат, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:51
2022-01-31T14:56
в мире
лондон
москва
андрей келин
россия
сша
бен уоллес
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/39/1563123911_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_f3c0a7be91ca6bb0e5a6bcd4576daf6b.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Угрозы Лондона в адрес Москвы отношения не улучшат, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Действительно в воскресенье промелькнуло у премьер-министра (Великобритании), что он направляет двух министров для того, чтобы они попытались улучшить отношения. Но вот этого зерна рационального пока я не вижу. На угрозах отношения не улучшить", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что глава МИД Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней.В воскресенье глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января. Новые британские санкции могут также затронуть активы российских энергетических компаний.
https://ria.ru/20220131/bezopasnost-1770291492.html
лондон
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/39/1563123911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a99696dc804f5d4ecde1247fd263967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, москва, андрей келин, россия, сша, бен уоллес, лиз трасс
14:51 31.01.2022 (обновлено: 14:56 31.01.2022)
 
Угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения, заявил посол России

Посол России Келин: угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения между странами

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Угрозы Лондона в адрес Москвы отношения не улучшат, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Действительно в воскресенье промелькнуло у премьер-министра (Великобритании), что он направляет двух министров для того, чтобы они попытались улучшить отношения. Но вот этого зерна рационального пока я не вижу. На угрозах отношения не улучшить", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что глава МИД Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней.
В воскресенье глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января. Новые британские санкции могут также затронуть активы российских энергетических компаний.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 12:58
Песков ответил на вопрос о сроках для ответа США по гарантиям безопасности
 
В миреЛондонМоскваАндрей КелинРоссияСШАБен УоллесЛиз Трасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
Лента новостейМолния
Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в Москве