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Угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения, заявил посол России
Угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения, заявил посол России - РИА Новости, 31.01.2022
Угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения, заявил посол России
Угрозы Лондона в адрес Москвы отношения не улучшат, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:51
2022-01-31T14:51
2022-01-31T14:56
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Угрозы Лондона в адрес Москвы отношения не улучшат, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Действительно в воскресенье промелькнуло у премьер-министра (Великобритании), что он направляет двух министров для того, чтобы они попытались улучшить отношения. Но вот этого зерна рационального пока я не вижу. На угрозах отношения не улучшить", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что глава МИД Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней.В воскресенье глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января. Новые британские санкции могут также затронуть активы российских энергетических компаний.
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в мире, лондон, москва, андрей келин, россия, сша, бен уоллес, лиз трасс
14:51 31.01.2022 (обновлено: 14:56 31.01.2022)
Угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения, заявил посол России
Посол России Келин: угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения между странами