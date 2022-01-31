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Ликсутов рассказал о перспективах развития FacePay в Москве
Ликсутов рассказал о перспективах развития FacePay в Москве - РИА Новости, 31.01.2022
Ликсутов рассказал о перспективах развития FacePay в Москве
Почти одна шестая часть московских пассажиров к 2025 году будет пользоваться Face Pay, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:39
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общество
технологии
максим ликсутов
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Почти одна шестая часть московских пассажиров к 2025 году будет пользоваться Face Pay, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три года количество пассажиров, которые выберут Face Pay, вырастет где-то до 15 процентов", — сказал он.Сейчас эту опцию используют почти 70 тысяч человек, причем 5,5 тысячи — ежедневно, добавил чиновник.В этом году систему введут на МЦК, а в 2023-м она может появиться на Московских центральных диаметрах и наземном транспорте, рассказал Ликсутов.В октябре 2021-го на всех станциях московского метро запустили оплату проезда по биометрии при помощи камер на турникетах — Face Pay. Чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, и деньги за проезд списываются автоматически.
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Ликсутов: в этом году Face Pay введут на МЦК
Вице-мэр Ликсутов рассказал РИА Новости о перспективах Face Pay в Москве: в этом году систему введут на МЦК, а в 2023 г – на Московских центральных диаметрах и в наземном транспорте.
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общество, технологии, максим ликсутов
09:39 31.01.2022 (обновлено: 11:14 31.01.2022)
 
Ликсутов рассказал о перспективах развития FacePay в Москве

Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о перспективах развития FacePay в ближайшие три года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Почти одна шестая часть московских пассажиров к 2025 году будет пользоваться Face Pay, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три года количество пассажиров, которые выберут Face Pay, вырастет где-то до 15 процентов", — сказал он.
Сейчас эту опцию используют почти 70 тысяч человек, причем 5,5 тысячи — ежедневно, добавил чиновник.
В этом году систему введут на МЦК, а в 2023-м она может появиться на Московских центральных диаметрах и наземном транспорте, рассказал Ликсутов.
В октябре 2021-го на всех станциях московского метро запустили оплату проезда по биометрии при помощи камер на турникетах — Face Pay. Чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, и деньги за проезд списываются автоматически.
Пассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 19:18
Проезд в московском транспорте по Face Pay в 2022 году не подорожает
 
ОбществоТехнологииМаксим Ликсутов
 
 
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