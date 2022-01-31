https://ria.ru/20220131/liksutov-1770255414.html

Ликсутов рассказал о перспективах развития FacePay в Москве

Ликсутов рассказал о перспективах развития FacePay в Москве - РИА Новости, 31.01.2022

Ликсутов рассказал о перспективах развития FacePay в Москве

Почти одна шестая часть московских пассажиров к 2025 году будет пользоваться Face Pay, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:39

2022-01-31T09:39

2022-01-31T11:14

общество

технологии

максим ликсутов

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Почти одна шестая часть московских пассажиров к 2025 году будет пользоваться Face Pay, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три года количество пассажиров, которые выберут Face Pay, вырастет где-то до 15 процентов", — сказал он.Сейчас эту опцию используют почти 70 тысяч человек, причем 5,5 тысячи — ежедневно, добавил чиновник.В этом году систему введут на МЦК, а в 2023-м она может появиться на Московских центральных диаметрах и наземном транспорте, рассказал Ликсутов.В октябре 2021-го на всех станциях московского метро запустили оплату проезда по биометрии при помощи камер на турникетах — Face Pay. Чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, и деньги за проезд списываются автоматически.

https://ria.ru/20211214/stoimost-1763731677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликсутов: в этом году Face Pay введут на МЦК Вице-мэр Ликсутов рассказал РИА Новости о перспективах Face Pay в Москве: в этом году систему введут на МЦК, а в 2023 г – на Московских центральных диаметрах и в наземном транспорте. 2022-01-31T09:39 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, максим ликсутов