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Проблема с выплатами россиянам в ДНР и ЛНР крайне важна, заявил Фадеев
Проблема с выплатами россиянам в ДНР и ЛНР крайне важна, заявил Фадеев - РИА Новости, 31.01.2022
Проблема с выплатами россиянам в ДНР и ЛНР крайне важна, заявил Фадеев
Проблема с социальными выплатами и льготами для проживающих в ДНР и ЛНР россиян крайне важна и требует решения, заявил глава Совета при президенте России по... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:12
2022-01-31T16:12
общество
владимир путин
михаил мишустин
валерий фадеев
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проблема с социальными выплатами и льготами для проживающих в ДНР и ЛНР россиян крайне важна и требует решения, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин."Поступают обращения, и ко мне, и очень много обращений поступают уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой от проживающих в ДНР и ЛНР россиян с просьбой защитить их права. Причём, это не какие-то заоблачные политические права, это бытовые аспекты, связанные с жильём, работой и так далее. Они хоть и российские граждане, но не находятся в нашей юрисдикции", - сказал Фадеев журналистам.Он подчеркнул, что в непризнанных республиках у РФ нет институтов и инструментов, позволяющих помогать этим гражданам."Это реальная проблема, которую надо как-то решать", - подчеркнул он.По словам Фадеева, отсутствие понятных механизмов реализации социальных прав этих людей зачастую приводят к появлению нелегальных схем.Пока нет конкретных решений, необходимо обсуждение, как это лучше сделать, добавил он."Вопрос по поводу очень важный, он касается теперь 600 тысяч человек, и его надо решить", - считает Фадеев. -0-
https://ria.ru/20220129/gosuslugi-1770123361.html
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общество, владимир путин, михаил мишустин, валерий фадеев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
16:12 31.01.2022
 
Проблема с выплатами россиянам в ДНР и ЛНР крайне важна, заявил Фадеев

Глава СПЧ Фадеев заявил, что проблема льгот для россиян в ДНР и ЛНР требует решения

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проблема с социальными выплатами и льготами для проживающих в ДНР и ЛНР россиян крайне важна и требует решения, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Паспорта РФ и ДНР - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 13:48
Путин предложил оформлять соцвыплаты россиянам из ДНР и ЛНР через Госуслуги
"Поступают обращения, и ко мне, и очень много обращений поступают уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой от проживающих в ДНР и ЛНР россиян с просьбой защитить их права. Причём, это не какие-то заоблачные политические права, это бытовые аспекты, связанные с жильём, работой и так далее. Они хоть и российские граждане, но не находятся в нашей юрисдикции", - сказал Фадеев журналистам.
Он подчеркнул, что в непризнанных республиках у РФ нет институтов и инструментов, позволяющих помогать этим гражданам.
"Это реальная проблема, которую надо как-то решать", - подчеркнул он.
По словам Фадеева, отсутствие понятных механизмов реализации социальных прав этих людей зачастую приводят к появлению нелегальных схем.
"Например, российская гражданка имеет право на материнский капитал, но если она проживает в ЛНР и ДНР, она не может получить эти деньги. Естественно, появляются многочисленные лелегальные, полукриминальные схемы, выезжая в Ростов, делая фиктивную регистрацию. Есть и другие выплаты, льготы. Это то, что нужно организовать", - пояснил глава СПЧ.
Пока нет конкретных решений, необходимо обсуждение, как это лучше сделать, добавил он.
"Вопрос по поводу очень важный, он касается теперь 600 тысяч человек, и его надо решить", - считает Фадеев. -0-
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 16:07
СПЧ решит вопрос представления льгот коренным народам, заявил Фадеев
 
ОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинВалерий ФадеевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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