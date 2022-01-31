Проблема с выплатами россиянам в ДНР и ЛНР крайне важна, заявил Фадеев
Глава СПЧ Фадеев заявил, что проблема льгот для россиян в ДНР и ЛНР требует решения
Валерий Фадеев . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проблема с социальными выплатами и льготами для проживающих в ДНР и ЛНР россиян крайне важна и требует решения, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Поступают обращения, и ко мне, и очень много обращений поступают уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой от проживающих в ДНР и ЛНР россиян с просьбой защитить их права. Причём, это не какие-то заоблачные политические права, это бытовые аспекты, связанные с жильём, работой и так далее. Они хоть и российские граждане, но не находятся в нашей юрисдикции", - сказал Фадеев журналистам.
Он подчеркнул, что в непризнанных республиках у РФ нет институтов и инструментов, позволяющих помогать этим гражданам.
"Это реальная проблема, которую надо как-то решать", - подчеркнул он.
По словам Фадеева, отсутствие понятных механизмов реализации социальных прав этих людей зачастую приводят к появлению нелегальных схем.
"Например, российская гражданка имеет право на материнский капитал, но если она проживает в ЛНР и ДНР, она не может получить эти деньги. Естественно, появляются многочисленные лелегальные, полукриминальные схемы, выезжая в Ростов, делая фиктивную регистрацию. Есть и другие выплаты, льготы. Это то, что нужно организовать", - пояснил глава СПЧ.
Пока нет конкретных решений, необходимо обсуждение, как это лучше сделать, добавил он.
"Вопрос по поводу очень важный, он касается теперь 600 тысяч человек, и его надо решить", - считает Фадеев. -0-