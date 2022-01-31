https://ria.ru/20220131/lgoty-1770332369.html

Проблема с выплатами россиянам в ДНР и ЛНР крайне важна, заявил Фадеев

Проблема с выплатами россиянам в ДНР и ЛНР крайне важна, заявил Фадеев - РИА Новости, 31.01.2022

Проблема с выплатами россиянам в ДНР и ЛНР крайне важна, заявил Фадеев

Проблема с социальными выплатами и льготами для проживающих в ДНР и ЛНР россиян крайне важна и требует решения, заявил глава Совета при президенте России по... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:12

2022-01-31T16:12

2022-01-31T16:12

общество

владимир путин

михаил мишустин

валерий фадеев

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156003/82/1560038236_0:39:3032:1745_1920x0_80_0_0_a873a68ec2a6bd3c41dd98b8e07050fe.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проблема с социальными выплатами и льготами для проживающих в ДНР и ЛНР россиян крайне важна и требует решения, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин."Поступают обращения, и ко мне, и очень много обращений поступают уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой от проживающих в ДНР и ЛНР россиян с просьбой защитить их права. Причём, это не какие-то заоблачные политические права, это бытовые аспекты, связанные с жильём, работой и так далее. Они хоть и российские граждане, но не находятся в нашей юрисдикции", - сказал Фадеев журналистам.Он подчеркнул, что в непризнанных республиках у РФ нет институтов и инструментов, позволяющих помогать этим гражданам."Это реальная проблема, которую надо как-то решать", - подчеркнул он.По словам Фадеева, отсутствие понятных механизмов реализации социальных прав этих людей зачастую приводят к появлению нелегальных схем.Пока нет конкретных решений, необходимо обсуждение, как это лучше сделать, добавил он."Вопрос по поводу очень важный, он касается теперь 600 тысяч человек, и его надо решить", - считает Фадеев. -0-

https://ria.ru/20220129/gosuslugi-1770123361.html

https://ria.ru/20220131/lgoty-1770331657.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, михаил мишустин, валерий фадеев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия