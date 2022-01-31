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СПЧ решит вопрос представления льгот коренным народам, заявил Фадеев
СПЧ решит вопрос представления льгот коренным народам, заявил Фадеев - РИА Новости, 31.01.2022
СПЧ решит вопрос представления льгот коренным народам, заявил Фадеев
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека займется решением вопроса предоставления льгот коренным народам, которые их... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:07
2022-01-31T16:07
общество
пермский край
красноярский край
владимир путин
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека займется решением вопроса предоставления льгот коренным народам, которые их лишились в результате объединения субъектов, вопрос решаемый и "не феноменально сложный", завил глава СПЧ Валерий Фадеев.Ранее президент России Владимир Путин поручил полпредам в Дальневосточном федеральном округе, Сибирском федеральном округе и Приволжском федеральном округе представить предложения по совершенствованию законов о правах коренных малочисленных народов, проживающих на территориях административно-территориальных единиц, ранее являвшихся субъектами РФ и вошедших в состав Пермского, Красноярского, Забайкальского, Камчатского краев и Иркутской области в результате объединения соответствующих субъектов РФ."Коренные народы, там в чем проблема - произошло объединение субъектов федерации - Пермский край, Красноярский край, и вроде бы как коллега (член СПЧ - Андрей ред.) Бабушкин бьет в колокола, что представители коренных народов, которые там жили, в тех субъектах федерации, которые теперь как бы поглощены большими субъектами, они где-то теряют свои льготы. Надо вернуться к этому, дать им эти льготы. Вопрос решаемый и не феноменально сложный. Мы это сделаем сделаем", - сказал Фадеев журналистам.
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общество, пермский край, красноярский край, владимир путин, валерий фадеев, россия
16:07 31.01.2022
 
СПЧ решит вопрос представления льгот коренным народам, заявил Фадеев

Глава СПЧ Фадеев назвал вопрос представления льгот коренным народам решаемым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека займется решением вопроса предоставления льгот коренным народам, которые их лишились в результате объединения субъектов, вопрос решаемый и "не феноменально сложный", завил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил полпредам в Дальневосточном федеральном округе, Сибирском федеральном округе и Приволжском федеральном округе представить предложения по совершенствованию законов о правах коренных малочисленных народов, проживающих на территориях административно-территориальных единиц, ранее являвшихся субъектами РФ и вошедших в состав Пермского, Красноярского, Забайкальского, Камчатского краев и Иркутской области в результате объединения соответствующих субъектов РФ.
"Коренные народы, там в чем проблема - произошло объединение субъектов федерации - Пермский край, Красноярский край, и вроде бы как коллега (член СПЧ - Андрей ред.) Бабушкин бьет в колокола, что представители коренных народов, которые там жили, в тех субъектах федерации, которые теперь как бы поглощены большими субъектами, они где-то теряют свои льготы. Надо вернуться к этому, дать им эти льготы. Вопрос решаемый и не феноменально сложный. Мы это сделаем сделаем", - сказал Фадеев журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 15:55
Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ
 
ОбществоПермский крайКрасноярский крайВладимир ПутинВалерий ФадеевРоссия
 
 
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