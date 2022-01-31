https://ria.ru/20220131/leschenko-1770325512.html

Лещенко рассказал о том, что будет на юбилейном концерте

Лещенко рассказал о том, что будет на юбилейном концерте - РИА Новости, 31.01.2022

Лещенко рассказал о том, что будет на юбилейном концерте

Певец Лев Лещенко рассказал, что в концерте "Созвездие Льва" к своему 80-летию он хотел бы объединить лучшие песни, память, любовь, а также друзей, с которыми... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:15

2022-01-31T16:15

2022-01-31T16:15

культура

лев лещенко

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571181337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d97dd9b03f6631a1ff717c015e217f7d.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Певец Лев Лещенко рассказал, что в концерте "Созвездие Льва" к своему 80-летию он хотел бы объединить лучшие песни, память, любовь, а также друзей, с которыми шел по жизни."Юбилей – это всегда подведение итогов, конечно, не окончательных. Я подумал вместе с моими коллегами, которые делают этот концерт, что хорошо было бы собрать все воедино. В праздничной суете иногда забываешь какие-то вещи. Я думаю, что здесь очень важно ничего не упустить – нужно взять все важное и лучшее, что было в твой жизни и творчестве, объединив в капсулу времени", - сказал певец на пресс-конференции.В концерт "Созвездие Льва" артист, по его словам, хотел бы взять своих друзей, память, любовь, а также песни, написанные за многие годы - только в интернете их размещено более 600."Понятно, что не все стали знаковыми и популярными, но лучшие я хотел бы исполнить на этом концерте, плюс принять поздравления друзей, которые постоянно звонят мне и узнают, как оно будет. Поэтому мы перемещаемся в это пространство - "Созвездие Льва". Если ничего не изменится, у нас по сцене будет ходит звездолет, или, как его назвали мои авторы, "звездоЛев", - рассказал артист.Он отметил, что его придут поздравить самые яркие звезды отечественной эстрады, те, с кем Лещенко шел по жизни. В их числе Александр Розенбаум, Ирина Аллегрова, Александр Малинин, Игорь Крутой, Лариса Долина, Маша Распутина."Я долго думал о том, чтобы исполнить на концерте что-то не свое. Скорее всего, первое отделение будет "классическая песня", где я исполню песни, начиная с "Притяжения Земли", и до "Соловьиной рощи", это мои хиты. Второе отделение – это приветствия и поздравления, где будут номера и где я буду петь и с Тамарой Гвердцители, и с Александром Розенбаумом. Это две разные отдельные программы", - отметил артист."Созвездие Льва" состоится 1 февраля в Крокус Сити Холле.

https://ria.ru/20220123/leschenko-1769122209.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лев лещенко, новости культуры, музыка