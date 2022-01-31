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В Госдепе рассказали об ожиданиях от переговоров Лаврова и Блинкена
В Госдепе рассказали об ожиданиях от переговоров Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 31.01.2022
В Госдепе рассказали об ожиданиях от переговоров Лаврова и Блинкена
США ожидают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе предстоящего 1 февраля телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном передаст реакцию... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T23:19
2022-01-31T23:20
в мире
сша
государственный департамент сша
нато
сергей лавров
восточная европа
россия
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США ожидают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе предстоящего 1 февраля телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном передаст реакцию Москвы на ответы Вашингтона по гарантиям безопасности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Есть лишь один человек с российской стороны, который принимает решения по поводу того, что Москва сделает и чего не сделает. Его ответ имеет для нас наибольшее значение. И мы ждем, чтобы узнать, что именно сообщит нам министр иностранных дел (Сергей Лавров) с точки зрения официальной реакции на наши письменные предложения", - сказал Прайс.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО.
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сша
восточная европа
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в мире, сша, государственный департамент сша, нато, сергей лавров, восточная европа, россия
23:19 31.01.2022 (обновлено: 23:20 31.01.2022)
 
В Госдепе рассказали об ожиданиях от переговоров Лаврова и Блинкена

Госдеп: США ждут от Лаврова реакции на ответы по безопасности в переговорах с Блинкеном

© REUTERS / Kevin LamarqueПресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США ожидают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе предстоящего 1 февраля телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном передаст реакцию Москвы на ответы Вашингтона по гарантиям безопасности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Есть лишь один человек с российской стороны, который принимает решения по поводу того, что Москва сделает и чего не сделает. Его ответ имеет для нас наибольшее значение. И мы ждем, чтобы узнать, что именно сообщит нам министр иностранных дел (Сергей Лавров) с точки зрения официальной реакции на наши письменные предложения", - сказал Прайс.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО.
Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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В миреСШАГосударственный департамент СШАНАТОСергей ЛавровВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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