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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220131/kurs-1770298955.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 14 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 14 копеек - РИА Новости, 31.01.2022
Официальный курс евро на вторник снизился на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 13,87 копейки, до 86,5032 рубля, курс доллара - на 34,72 копейки, до 77,4702 рубля,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:36
2022-01-31T13:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 13,87 копейки, до 86,5032 рубля, курс доллара - на 34,72 копейки, до 77,4702 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 25,33 копейки, составив 81,5351 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:36 31.01.2022
 
Официальный курс евро на вторник снизился на 14 копеек

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,87 копейки, до 86,5 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло со знаком евро в Москве
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 13,87 копейки, до 86,5032 рубля, курс доллара - на 34,72 копейки, до 77,4702 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 25,33 копейки, составив 81,5351 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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