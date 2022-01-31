https://ria.ru/20220131/kuravlev-1770333014.html

Леонид Куравлев был выдающимся артистом, заявил Путин

Леонид Куравлев был выдающимся артистом, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2022

Леонид Куравлев был выдающимся артистом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким актера Леонида Куравлева, назвав его выдающимся артистом, подарившим целое созвездие самобытных... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:16

2022-01-31T16:16

2022-01-31T16:17

культура

общество

владимир путин

леонид куравлев

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким актера Леонида Куравлева, назвав его выдающимся артистом, подарившим целое созвездие самобытных ролей, сообщается на сайте Кремля.Куравлев скончался в воскресенье на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Отпевание и похороны актера пройдут в закрытом формате 1 февраля, актера похоронят на Троекуровском кладбище."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной вашего отца. Леонид Вячеславович Куравлёв был выдающимся артистом и поистине народным любимцем, подарившим нам целое созвездие ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей. Он работал творчески, увлеченно, покорял зрителей необычайным талантом и обаянием, искренностью и душевной щедростью", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что светлая, добрая память о Леониде Куравлеве навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей.

https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770188201.html

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общество, владимир путин, леонид куравлев, россия