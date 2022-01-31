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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220131/kultura-1770242997.html
Поляки назвали продукцию Голливуда "хламом" и пришли в восторг от российского кино
Поляки оценили российское кино - РИА Новости, 31.01.2022
Поляки назвали продукцию Голливуда "хламом" и пришли в восторг от российского кино
Читатели польского издания Wirtualna Polska восхитились российской культурой. Свое мнение они выразили в комментариях к статье о том, что кабельное телевидение... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:23
2022-01-31T06:23
культура
польша
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Читатели польского издания Wirtualna Polska восхитились российской культурой. Свое мнение они выразили в комментариях к статье о том, что кабельное телевидение предложит потребителям 11 новых каналов на русском языке.Зритель сможет познакомиться с фильмами, мультипликацией, сериалами, документальными картинами и информационными программами."Супер! Российское кино — отличная вещь. Мы, поляки, даже не осознаем, какие великолепные фильмы и сериалы вышли в России за последние годы. Я думаю, это шаг в верном направлении", - написал Wachmistrz Zaremba 25."Российские фильмы, в особенности, костюмированные, и мультфильмы для детей очень хороши. Русские, если познакомиться с ними лично, душевные веселые люди", - полагает Babcia."Российские мультфильмы имеют гораздо более глубокое интеллектуальное содержание, чем американский хлам", - отметил Miki."Я давно смотрю в Ютубе российские фильмы, клипы, сцены из будничной жизни России. Советую всем нормальным полякам!", - резюмировал Marek.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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польша, россия
06:23 31.01.2022
 
Поляки оценили российское кино

Читатели Wirtualna Polska восхитились российским кино и мультфильмами

© Киностудия им. М. Горького. 1971Василий Лановой в фильме "Офицеры"
Василий Лановой в фильме Офицеры
© Киностудия им. М. Горького. 1971
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Читатели польского издания Wirtualna Polska восхитились российской культурой. Свое мнение они выразили в комментариях к статье о том, что кабельное телевидение предложит потребителям 11 новых каналов на русском языке.
Зритель сможет познакомиться с фильмами, мультипликацией, сериалами, документальными картинами и информационными программами.
"Супер! Российское кино — отличная вещь. Мы, поляки, даже не осознаем, какие великолепные фильмы и сериалы вышли в России за последние годы. Я думаю, это шаг в верном направлении", - написал Wachmistrz Zaremba 25.
"Российские фильмы, в особенности, костюмированные, и мультфильмы для детей очень хороши. Русские, если познакомиться с ними лично, душевные веселые люди", - полагает Babcia.
"Российские мультфильмы имеют гораздо более глубокое интеллектуальное содержание, чем американский хлам", - отметил Miki.
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"Я давно смотрю в Ютубе российские фильмы, клипы, сцены из будничной жизни России. Советую всем нормальным полякам!", - резюмировал Marek.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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