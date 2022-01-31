https://ria.ru/20220131/kultura-1770242997.html
Поляки назвали продукцию Голливуда "хламом" и пришли в восторг от российского кино
Поляки оценили российское кино - РИА Новости, 31.01.2022
Поляки назвали продукцию Голливуда "хламом" и пришли в восторг от российского кино
Читатели польского издания Wirtualna Polska восхитились российской культурой. Свое мнение они выразили в комментариях к статье о том, что кабельное телевидение... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:23
2022-01-31T06:23
2022-01-31T06:23
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Читатели польского издания Wirtualna Polska восхитились российской культурой. Свое мнение они выразили в комментариях к статье о том, что кабельное телевидение предложит потребителям 11 новых каналов на русском языке.Зритель сможет познакомиться с фильмами, мультипликацией, сериалами, документальными картинами и информационными программами."Супер! Российское кино — отличная вещь. Мы, поляки, даже не осознаем, какие великолепные фильмы и сериалы вышли в России за последние годы. Я думаю, это шаг в верном направлении", - написал Wachmistrz Zaremba 25."Российские фильмы, в особенности, костюмированные, и мультфильмы для детей очень хороши. Русские, если познакомиться с ними лично, душевные веселые люди", - полагает Babcia."Российские мультфильмы имеют гораздо более глубокое интеллектуальное содержание, чем американский хлам", - отметил Miki."Я давно смотрю в Ютубе российские фильмы, клипы, сцены из будничной жизни России. Советую всем нормальным полякам!", - резюмировал Marek.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220102/putin-1766415289.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия
Поляки оценили российское кино
Читатели Wirtualna Polska восхитились российским кино и мультфильмами
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Читатели польского издания Wirtualna Polska восхитились
российской культурой. Свое мнение они выразили в комментариях к статье о том, что кабельное телевидение предложит потребителям 11 новых каналов на русском языке.
Зритель сможет познакомиться с фильмами, мультипликацией, сериалами, документальными картинами и информационными программами.
"Супер! Российское кино — отличная вещь. Мы, поляки, даже не осознаем, какие великолепные фильмы и сериалы вышли в России
за последние годы. Я думаю, это шаг в верном направлении", - написал Wachmistrz Zaremba 25.
"Российские фильмы, в особенности, костюмированные, и мультфильмы для детей очень хороши. Русские, если познакомиться с ними лично, душевные веселые люди", - полагает Babcia.
"Российские мультфильмы имеют гораздо более глубокое интеллектуальное содержание, чем американский хлам", - отметил Miki.
"Я давно смотрю в Ютубе российские фильмы, клипы, сцены из будничной жизни России. Советую всем нормальным полякам!", - резюмировал Marek.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>