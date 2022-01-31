https://ria.ru/20220131/kultura-1770242997.html

Поляки назвали продукцию Голливуда "хламом" и пришли в восторг от российского кино

Поляки оценили российское кино - РИА Новости, 31.01.2022

Поляки назвали продукцию Голливуда "хламом" и пришли в восторг от российского кино

Читатели польского издания Wirtualna Polska восхитились российской культурой. Свое мнение они выразили в комментариях к статье о том, что кабельное телевидение... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T06:23

2022-01-31T06:23

2022-01-31T06:23

культура

польша

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Читатели польского издания Wirtualna Polska восхитились российской культурой. Свое мнение они выразили в комментариях к статье о том, что кабельное телевидение предложит потребителям 11 новых каналов на русском языке.Зритель сможет познакомиться с фильмами, мультипликацией, сериалами, документальными картинами и информационными программами."Супер! Российское кино — отличная вещь. Мы, поляки, даже не осознаем, какие великолепные фильмы и сериалы вышли в России за последние годы. Я думаю, это шаг в верном направлении", - написал Wachmistrz Zaremba 25."Российские фильмы, в особенности, костюмированные, и мультфильмы для детей очень хороши. Русские, если познакомиться с ними лично, душевные веселые люди", - полагает Babcia."Российские мультфильмы имеют гораздо более глубокое интеллектуальное содержание, чем американский хлам", - отметил Miki."Я давно смотрю в Ютубе российские фильмы, клипы, сцены из будничной жизни России. Советую всем нормальным полякам!", - резюмировал Marek.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220102/putin-1766415289.html

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