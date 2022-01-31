https://ria.ru/20220131/kruizy-1770321608.html
Пассажиропоток в порту Сочи может вырасти в шесть раз с запуском круизов
Пассажиропоток в порту Сочи может вырасти в шесть раз с запуском круизов - РИА Новости, 31.01.2022
Пассажиропоток в порту Сочи может вырасти в шесть раз с запуском круизов
Организация международных круизов в Сочи может увеличить пассажиропоток порта до шести раз, это возможно благодаря реконструкции здания, которая была проведена... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:48
2022-01-31T15:48
2022-01-31T15:48
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Организация международных круизов в Сочи может увеличить пассажиропоток порта до шести раз, это возможно благодаря реконструкции здания, которая была проведена во время подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года, сообщил генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Владимир Деркунов."Результат вот этой последней реконструкции говорит от том, что потенциал по обслуживанию круизных теплоходов и судов прибрежного плавания достаточно большой", — сказал Деркунов на онлайн-конференции.По его словам, в 2021 году услугами порта воспользовались 586 614 человек. С запуском круизов цифра может вырасти в пять-шесть раз.Деркунов также отметил, что круизное судно будет использоваться с учетом интересов российских пассажиров.По информации АТОР, старт первого в истории постсоветской России международного морского круиза из порта Сочи в Турцию и Египет запланирован на 2 апреля 2022 года. Известно, что перевозить пассажиров по Черному морю будет российский лайнер Astoria Grande, вмещающий 1329 гостей. За сезон — с апреля и до середины осени — судно выполнит 16 круизов по четырем маршрутам.
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Пассажиропоток в порту Сочи может вырасти в шесть раз с запуском круизов
Морпорт: запуск международных круизов в Сочи может увеличить пассажиропоток в шесть раз
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Организация международных круизов в Сочи может увеличить пассажиропоток порта до шести раз, это возможно благодаря реконструкции здания, которая была проведена во время подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года, сообщил генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Владимир Деркунов.
"Результат вот этой последней реконструкции говорит от том, что потенциал по обслуживанию круизных теплоходов и судов прибрежного плавания достаточно большой", — сказал Деркунов на онлайн-конференции.
По его словам, в 2021 году услугами порта воспользовались 586 614 человек. С запуском круизов цифра может вырасти в пять-шесть раз.
Деркунов также отметил, что круизное судно будет использоваться с учетом интересов российских пассажиров.
По информации АТОР, старт первого в истории постсоветской России международного морского круиза из порта Сочи в Турцию и Египет запланирован на 2 апреля 2022 года. Известно, что перевозить пассажиров по Черному морю будет российский лайнер Astoria Grande, вмещающий 1329 гостей. За сезон — с апреля и до середины осени — судно выполнит 16 круизов по четырем маршрутам.