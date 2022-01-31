https://ria.ru/20220131/kruizy-1770321608.html

Пассажиропоток в порту Сочи может вырасти в шесть раз с запуском круизов

Пассажиропоток в порту Сочи может вырасти в шесть раз с запуском круизов - РИА Новости, 31.01.2022

Пассажиропоток в порту Сочи может вырасти в шесть раз с запуском круизов

Организация международных круизов в Сочи может увеличить пассажиропоток порта до шести раз, это возможно благодаря реконструкции здания, которая была проведена... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:48

2022-01-31T15:48

2022-01-31T15:48

туризм

море

краснодарский край

сочи

москва

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/84556/59/845565955_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1f6b61ac73216a91331160194e3e7070.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Организация международных круизов в Сочи может увеличить пассажиропоток порта до шести раз, это возможно благодаря реконструкции здания, которая была проведена во время подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года, сообщил генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Владимир Деркунов."Результат вот этой последней реконструкции говорит от том, что потенциал по обслуживанию круизных теплоходов и судов прибрежного плавания достаточно большой", — сказал Деркунов на онлайн-конференции.По его словам, в 2021 году услугами порта воспользовались 586 614 человек. С запуском круизов цифра может вырасти в пять-шесть раз.Деркунов также отметил, что круизное судно будет использоваться с учетом интересов российских пассажиров.По информации АТОР, старт первого в истории постсоветской России международного морского круиза из порта Сочи в Турцию и Египет запланирован на 2 апреля 2022 года. Известно, что перевозить пассажиров по Черному морю будет российский лайнер Astoria Grande, вмещающий 1329 гостей. За сезон — с апреля и до середины осени — судно выполнит 16 круизов по четырем маршрутам.

https://ria.ru/20220131/kruizy-1770320189.html

краснодарский край

сочи

москва

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

море, краснодарский край, сочи, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), черное море, пассажиры, туристы, туризм, россия