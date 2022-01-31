https://ria.ru/20220131/kruizy-1770320189.html

Весной из Сочи запустят международные морские круизы

Весной из Сочи запустят международные морские круизы - РИА Новости, 31.01.2022

Весной из Сочи запустят международные морские круизы

Сочи станет столицей международных морских круизов, и в апреле из города отправятся первые круизные лайнеры по Черному и Средиземному морям, сообщила... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:36

2022-01-31T14:36

2022-01-31T18:52

туризм

александрия

стамбул

сочи

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

трабзон (провинция)

туристы

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сочи станет столицей международных морских круизов, и в апреле из города отправятся первые круизные лайнеры по Черному и Средиземному морям, сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.Она отметила, что круизы будут организованы российской компанией. "Вся команда с учетом всех международных стандартов сервиса и качества все-таки будет работать на российской базе и все денежные средства, которые будут получены, — доходы российской экономики и российских предприятий", — указала замглавы ведомства отметив, что раньше на международных круизных маршрутах основными игроками являлись только иностранные компании.Она добавила, что развитие круизов в Сочи создаст новые рабочие места и будет стимулировать рост смежных отраслей экономики.В свою очередь президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков отметил, что для туризма запуск российского лайнера — отличная возможность для развития. Он указал, что ОСИГ готов содействовать в подготовке персонала."Круизный лайнер — это не просто пять звезд на воде, а это еще совершенно другое качество сервиса, другие условия работы и возможность путешествия по нескольким странам и портам единовременно, чего мы так долго все ждали", — указал он.Круизную программу в апреле откроет комфортабельный лайнер "Астория Гранде", рассчитанный на 1,4 тысячи пассажиров, который посетит Стамбул, Чанаккале, Чешме, Александрию, Бодрум, Кушадасы, Трабзон и другие порты Средиземного моря. Продолжительность круиза – 14 ночей. Стоимость каюты без окна в низкий сезон на человека составит от 1,3 тысячи евро.Преимущества Сочи для запуска международного круизного сообщения подчеркнул и директор по продукту, продажам и маркетингу компании Astoria Grande Игорь Глухов.Он сообщил, что в стоимость путешествия включается обычный круизный пакет: это четырехразовое питание и напитки. На борту имеется несколько ресторанов с европейской, средиземноморской, паназиатской кухнями Пассажиров ждет разнообразная программа развлечений. "И, что важно, весь сервис – на русском языке и адаптирован для российского туриста", - отметил Глухов.Он добавил, что одно рабочее место на борту лайнера создает десять мест на берегу, в смежных сферах. "Это значительные инвестиции в туристическую инфраструктуру, создание новых финансовых потоков и целой индустрии пред- и посткруизного обслуживания пассажиров. Это пилотный проект. Мы очень надеемся, что его развитие позволит создать устойчивый пассажиропоток и условия для строительства новых современных российских судов", - сказал Глухов.Он также подчеркнул, что в связи с пандемией компания предпринимает беспрецедентные для подобных круизов меры безопасности.Кроме того, компания предлагает страховку от невыезда. Пассажиру, у которого перед выездом обнаружится коронавирус, все деньги будут возвращены, включая стоимость билетов до Сочи. Если же болезнь проявится лишь на борту, люди будут изолированы в специальных каютах, но получат компенсацию за то количество дней, в которые не смогут пользоваться возможностями круизом в полной мере. На случай закрытия портов из-за противопандемических ограничений разработан план посещения других точек на пути следования лайнера – безопасных с точки зрения ковида.

https://ria.ru/20211231/puteshestviya-1766193611.html

https://ria.ru/20220126/kruiz-1769624260.html

https://ria.ru/20220131/kruizy-1770321608.html

https://ria.ru/20220127/turizm-1769741696.html

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