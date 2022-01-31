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Туризм
https://ria.ru/20220131/kruizy-1770320189.html
Весной из Сочи запустят международные морские круизы
Весной из Сочи запустят международные морские круизы - РИА Новости, 31.01.2022
Весной из Сочи запустят международные морские круизы
Сочи станет столицей международных морских круизов, и в апреле из города отправятся первые круизные лайнеры по Черному и Средиземному морям, сообщила... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:36
2022-01-31T18:52
туризм
александрия
стамбул
сочи
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
трабзон (провинция)
туристы
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сочи станет столицей международных морских круизов, и в апреле из города отправятся первые круизные лайнеры по Черному и Средиземному морям, сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.Она отметила, что круизы будут организованы российской компанией. "Вся команда с учетом всех международных стандартов сервиса и качества все-таки будет работать на российской базе и все денежные средства, которые будут получены, — доходы российской экономики и российских предприятий", — указала замглавы ведомства отметив, что раньше на международных круизных маршрутах основными игроками являлись только иностранные компании.Она добавила, что развитие круизов в Сочи создаст новые рабочие места и будет стимулировать рост смежных отраслей экономики.В свою очередь президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков отметил, что для туризма запуск российского лайнера — отличная возможность для развития. Он указал, что ОСИГ готов содействовать в подготовке персонала."Круизный лайнер — это не просто пять звезд на воде, а это еще совершенно другое качество сервиса, другие условия работы и возможность путешествия по нескольким странам и портам единовременно, чего мы так долго все ждали", — указал он.Круизную программу в апреле откроет комфортабельный лайнер "Астория Гранде", рассчитанный на 1,4 тысячи пассажиров, который посетит Стамбул, Чанаккале, Чешме, Александрию, Бодрум, Кушадасы, Трабзон и другие порты Средиземного моря. Продолжительность круиза – 14 ночей. Стоимость каюты без окна в низкий сезон на человека составит от 1,3 тысячи евро.Преимущества Сочи для запуска международного круизного сообщения подчеркнул и директор по продукту, продажам и маркетингу компании Astoria Grande Игорь Глухов.Он сообщил, что в стоимость путешествия включается обычный круизный пакет: это четырехразовое питание и напитки. На борту имеется несколько ресторанов с европейской, средиземноморской, паназиатской кухнями Пассажиров ждет разнообразная программа развлечений. "И, что важно, весь сервис – на русском языке и адаптирован для российского туриста", - отметил Глухов.Он добавил, что одно рабочее место на борту лайнера создает десять мест на берегу, в смежных сферах. "Это значительные инвестиции в туристическую инфраструктуру, создание новых финансовых потоков и целой индустрии пред- и посткруизного обслуживания пассажиров. Это пилотный проект. Мы очень надеемся, что его развитие позволит создать устойчивый пассажиропоток и условия для строительства новых современных российских судов", - сказал Глухов.Он также подчеркнул, что в связи с пандемией компания предпринимает беспрецедентные для подобных круизов меры безопасности.Кроме того, компания предлагает страховку от невыезда. Пассажиру, у которого перед выездом обнаружится коронавирус, все деньги будут возвращены, включая стоимость билетов до Сочи. Если же болезнь проявится лишь на борту, люди будут изолированы в специальных каютах, но получат компенсацию за то количество дней, в которые не смогут пользоваться возможностями круизом в полной мере. На случай закрытия портов из-за противопандемических ограничений разработан план посещения других точек на пути следования лайнера – безопасных с точки зрения ковида.
https://ria.ru/20211231/puteshestviya-1766193611.html
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стамбул
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александрия, стамбул, сочи, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, трабзон (провинция), туристы, круизы, бодрум, туризм, куда поехать, отдых на море
14:36 31.01.2022 (обновлено: 18:52 31.01.2022)
 
Весной из Сочи запустят международные морские круизы

Ростуризм: международные морские круизные лайнеры начнут курсировать из Сочи по двум морям

© Фото : ООО "СК "Аквилон"Круиз на лайнере в Сочи
Круиз на лайнере в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : ООО "СК "Аквилон"
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сочи станет столицей международных морских круизов, и в апреле из города отправятся первые круизные лайнеры по Черному и Средиземному морям, сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.
Она отметила, что круизы будут организованы российской компанией. "Вся команда с учетом всех международных стандартов сервиса и качества все-таки будет работать на российской базе и все денежные средства, которые будут получены, — доходы российской экономики и российских предприятий", — указала замглавы ведомства отметив, что раньше на международных круизных маршрутах основными игроками являлись только иностранные компании.
Она добавила, что развитие круизов в Сочи создаст новые рабочие места и будет стимулировать рост смежных отраслей экономики.
В свою очередь президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков отметил, что для туризма запуск российского лайнера — отличная возможность для развития. Он указал, что ОСИГ готов содействовать в подготовке персонала.
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"Круизный лайнер — это не просто пять звезд на воде, а это еще совершенно другое качество сервиса, другие условия работы и возможность путешествия по нескольким странам и портам единовременно, чего мы так долго все ждали", — указал он.
Круизную программу в апреле откроет комфортабельный лайнер "Астория Гранде", рассчитанный на 1,4 тысячи пассажиров, который посетит Стамбул, Чанаккале, Чешме, Александрию, Бодрум, Кушадасы, Трабзон и другие порты Средиземного моря. Продолжительность круиза – 14 ночей. Стоимость каюты без окна в низкий сезон на человека составит от 1,3 тысячи евро.
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26 января, 18:00Туризм
Из Сочи запустят международные круизы
Преимущества Сочи для запуска международного круизного сообщения подчеркнул и директор по продукту, продажам и маркетингу компании Astoria Grande Игорь Глухов.
"У нас есть уникальная возможность благодаря Олимпиаде пользоваться инфраструктурой морского курорта Сочи. По своим характеристикам он больше всего похож на русский Майями. Нет худа без добра: из-за пандемии многие наши туристы заново открыли для себя Сочи. Это крупный хаб, прекрасный аэропорт, прекрасная дорожная сеть и самый мощный центр России по гостеприимству. Отсюда будет удобно начинать и заканчивать путешествие, что дает городу неоспоримое конкурентное преимущество. И по логистике порт Сочи очень удобен: из него можно делать прекрасные 10-15-дневные круизы по лучшим городам Турции, Греции, Грузии, Израиля, Египта", - сказал Глухов.
Он сообщил, что в стоимость путешествия включается обычный круизный пакет: это четырехразовое питание и напитки. На борту имеется несколько ресторанов с европейской, средиземноморской, паназиатской кухнями Пассажиров ждет разнообразная программа развлечений. "И, что важно, весь сервис – на русском языке и адаптирован для российского туриста", - отметил Глухов.
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Вчера, 15:48Туризм
Пассажиропоток в порту Сочи может вырасти в шесть раз с запуском круизов
Он добавил, что одно рабочее место на борту лайнера создает десять мест на берегу, в смежных сферах. "Это значительные инвестиции в туристическую инфраструктуру, создание новых финансовых потоков и целой индустрии пред- и посткруизного обслуживания пассажиров. Это пилотный проект. Мы очень надеемся, что его развитие позволит создать устойчивый пассажиропоток и условия для строительства новых современных российских судов", - сказал Глухов.
Он также подчеркнул, что в связи с пандемией компания предпринимает беспрецедентные для подобных круизов меры безопасности.
"Увы, проект осуществляется во время пандемии, и мы отдаем себе отчет, что это будет непростая задача. Мы разработали код ковидной безопасности. Пассажиры, поднимающиеся на борт, будут иметь две прививки, ПЦР-тест перед посадкой плюс тестирование и термометрия на борту перед отправкой. На лайнере есть большой медцентр. Мы сделали все, чтобы проживание было комфортным и безопасным", - поделился Глухов.
Кроме того, компания предлагает страховку от невыезда. Пассажиру, у которого перед выездом обнаружится коронавирус, все деньги будут возвращены, включая стоимость билетов до Сочи. Если же болезнь проявится лишь на борту, люди будут изолированы в специальных каютах, но получат компенсацию за то количество дней, в которые не смогут пользоваться возможностями круизом в полной мере. На случай закрытия портов из-за противопандемических ограничений разработан план посещения других точек на пути следования лайнера – безопасных с точки зрения ковида.
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ТуризмАлександрияСтамбулСочиФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмТрабзон (провинция)туристыкруизыБодрумТуризмкуда поехатьотдых на море
 
 
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